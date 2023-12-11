https://ria.ru/20231211/deputaty-1914980349.html

"Времени нет". Генерал ВСУ высказал жесткое требование по мобилизации

"Времени нет". Генерал ВСУ высказал жесткое требование по мобилизации - РИА Новости, 11.12.2023

"Времени нет". Генерал ВСУ высказал жесткое требование по мобилизации

Процедуру мобилизации на Украине следует упростить, а депутатам пора ходить в рейды вместе с военкомами, заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T00:40

2023-12-11T00:40

2023-12-11T07:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

игорь романенко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Процедуру мобилизации на Украине следует упростить, а депутатам пора ходить в рейды вместе с военкомами, заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью украинской радиостанции Radio NV."Сейчас законодательство должно упростить все эти вопросы, и когда парламентарии будут это делать, я предлагаю, чтобы они (были. — Прим. ред.) с теми группами, которые ходят в последнее время и по спортзалам", — порекомендовал генерал.По словам генерала, сейчас ВСУ требуется не только восполнять потери имеющихся подразделений, но и формировать новые бригады для "наступательных операций". Он потребовал поставить на учет всех военнообязанных, включая женщин.Военный добавил, что "советская" система мобилизации не справляется с текущими запросами вооруженных сил и требует радикальных изменений."Все это нужно проводить, времени нет. 20 тысяч военнослужащих в месяц — это очень непростое задание", — посетовал Романенко.Ранее депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая рассказала, что руководство ВСУ планирует забирать на фронт не менее 20 тысяч призывников в месяц.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231209/zakarpate-1914799423.html

https://ria.ru/20231208/ukraina-1914737236.html

https://ria.ru/20231210/shturmoviki-1914878127.html

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в мире, украина, игорь романенко, вооруженные силы украины