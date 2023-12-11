Рейтинг@Mail.ru
"Времени нет". Генерал ВСУ высказал жесткое требование по мобилизации - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:40 11.12.2023 (обновлено: 07:11 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/deputaty-1914980349.html
"Времени нет". Генерал ВСУ высказал жесткое требование по мобилизации
"Времени нет". Генерал ВСУ высказал жесткое требование по мобилизации - РИА Новости, 11.12.2023
"Времени нет". Генерал ВСУ высказал жесткое требование по мобилизации
Процедуру мобилизации на Украине следует упростить, а депутатам пора ходить в рейды вместе с военкомами, заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T00:40
2023-12-11T07:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
игорь романенко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5417e42918da73cac08f10d6826f57ad.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Процедуру мобилизации на Украине следует упростить, а депутатам пора ходить в рейды вместе с военкомами, заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью украинской радиостанции Radio NV."Сейчас законодательство должно упростить все эти вопросы, и когда парламентарии будут это делать, я предлагаю, чтобы они (были. — Прим. ред.) с теми группами, которые ходят в последнее время и по спортзалам", — порекомендовал генерал.По словам генерала, сейчас ВСУ требуется не только восполнять потери имеющихся подразделений, но и формировать новые бригады для "наступательных операций". Он потребовал поставить на учет всех военнообязанных, включая женщин.Военный добавил, что "советская" система мобилизации не справляется с текущими запросами вооруженных сил и требует радикальных изменений.&quot;Все это нужно проводить, времени нет. 20 тысяч военнослужащих в месяц — это очень непростое задание&quot;, — посетовал Романенко.Ранее депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая рассказала, что руководство ВСУ планирует забирать на фронт не менее 20 тысяч призывников в месяц.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231209/zakarpate-1914799423.html
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914737236.html
https://ria.ru/20231210/shturmoviki-1914878127.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f90b1531dcce75f29c8a9f168dd03edc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, игорь романенко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Игорь Романенко, Вооруженные силы Украины
"Времени нет". Генерал ВСУ высказал жесткое требование по мобилизации

Генерал Романенко: депутаты должны помогать военкомам в рейдах за призывниками

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Процедуру мобилизации на Украине следует упростить, а депутатам пора ходить в рейды вместе с военкомами, заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью украинской радиостанции Radio NV.
«
"Сейчас законодательство должно упростить все эти вопросы, и когда парламентарии будут это делать, я предлагаю, чтобы они (были. — Прим. ред.) с теми группами, которые ходят в последнее время и по спортзалам", — порекомендовал генерал.
Рейд военкомата в оздоровительный комплекс Косино
В Закарпатье разгорелся скандал из-за действий украинских военных
9 декабря, 14:38
По словам генерала, сейчас ВСУ требуется не только восполнять потери имеющихся подразделений, но и формировать новые бригады для "наступательных операций". Он потребовал поставить на учет всех военнообязанных, включая женщин.
Военный добавил, что "советская" система мобилизации не справляется с текущими запросами вооруженных сил и требует радикальных изменений.
«

"Все это нужно проводить, времени нет. 20 тысяч военнослужащих в месяц — это очень непростое задание", — посетовал Романенко.

Киев - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Киев признал, что мобилизация на Украине будет сложной
8 декабря, 23:29
Ранее депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая рассказала, что руководство ВСУ планирует забирать на фронт не менее 20 тысяч призывников в месяц.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Их обманули. На Украине сообщили страшную правду о "штурмовиках" ВСУ
Вчера, 03:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИгорь РоманенкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала