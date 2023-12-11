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Минобороны: экс-глава ЦРУ влияла на расследование причин пандемии COVID-19 - РИА Новости, 11.12.2023
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16:22 11.12.2023
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Минобороны: экс-глава ЦРУ влияла на расследование причин пандемии COVID-19
Минобороны: экс-глава ЦРУ влияла на расследование причин пандемии COVID-19 - РИА Новости, 11.12.2023
Минобороны: экс-глава ЦРУ влияла на расследование причин пандемии COVID-19
Министерство обороны РФ опубликовало список американцев, оказавших влияние на расследование причин возникновения пандемии коронавируса, в их числе экс-глава ЦРУ РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:22
2023-12-11T16:22
здоровье - общество
в мире
центральное разведывательное управление (цру)
джина хаспел
энтони фаучи
россия
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало список американцев, оказавших влияние на расследование причин возникновения пандемии коронавируса, в их числе экс-глава ЦРУ Джина Хаспел. "Распространение новой коронавирусной инфекции привело к значительному росту прибыли биотехнологических корпораций за счет создания вакцин и лекарств от коронавируса, а также к усилению зависимости развивающихся стран от США и созданию условий для дальнейшей реализации ими программ двойного назначения", - отметил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В этой связи список фигурантов военно-биологического досье может быть дополнен лицами, оказавшими влияние на ход расследования причин возникновения пандемии COVID-19, речь идет о сотрудниках госорганов, должностных лицах медицинских и фармацевтических компаний, добавил Кириллов. "В их числе – Энтони Фаучи, бывший советник Белого дома и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний", - сказал генерал. "Джина Хаспел, с 2018 по 2021 годы - директор Центрального разведывательного управления, курировала выполнение военно-биологических программ со стороны ЦРУ, участвовала в расследовании, направленном на установление причин пандемии COVID-19", - отметил Кириллов. По его словам, также в этом списке фигурируют Нита Мадхав, бывший генеральный директор компании Metabiota, "организатор платформы по прогнозированию сценариев развития пандемии COVID-19, оказавшейся полностью неэффективной", и Алекс Азар, в 2018-2021 годах - министр здравоохранения и социальных служб США. "Деятельность указанных должностных лиц наглядно демонстрирует, что американская администрация сознательно игнорирует важнейшие вопросы биобезопасности ради получения сверхприбылей", - резюмировал Кириллов.
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здоровье - общество, в мире, центральное разведывательное управление (цру), джина хаспел, энтони фаучи, россия, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша
Здоровье - Общество, В мире, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Джина Хаспел, Энтони Фаучи, Россия, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, США
Минобороны: экс-глава ЦРУ влияла на расследование причин пандемии COVID-19

Кириллов: экс-глава ЦРУ Хаспел влияла на расследование причин пандемии COVID-19

© AP Photo / Andrew HarnikДжина Хаспел
Джина Хаспел - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Джина Хаспел. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало список американцев, оказавших влияние на расследование причин возникновения пандемии коронавируса, в их числе экс-глава ЦРУ Джина Хаспел.
"Распространение новой коронавирусной инфекции привело к значительному росту прибыли биотехнологических корпораций за счет создания вакцин и лекарств от коронавируса, а также к усилению зависимости развивающихся стран от США и созданию условий для дальнейшей реализации ими программ двойного назначения", - отметил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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В этой связи список фигурантов военно-биологического досье может быть дополнен лицами, оказавшими влияние на ход расследования причин возникновения пандемии COVID-19, речь идет о сотрудниках госорганов, должностных лицах медицинских и фармацевтических компаний, добавил Кириллов. "В их числе – Энтони Фаучи, бывший советник Белого дома и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний", - сказал генерал.
"Джина Хаспел, с 2018 по 2021 годы - директор Центрального разведывательного управления, курировала выполнение военно-биологических программ со стороны ЦРУ, участвовала в расследовании, направленном на установление причин пандемии COVID-19", - отметил Кириллов. По его словам, также в этом списке фигурируют Нита Мадхав, бывший генеральный директор компании Metabiota, "организатор платформы по прогнозированию сценариев развития пандемии COVID-19, оказавшейся полностью неэффективной", и Алекс Азар, в 2018-2021 годах - министр здравоохранения и социальных служб США.
"Деятельность указанных должностных лиц наглядно демонстрирует, что американская администрация сознательно игнорирует важнейшие вопросы биобезопасности ради получения сверхприбылей", - резюмировал Кириллов.
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