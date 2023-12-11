https://ria.ru/20231211/covid-19-1915116188.html

Минобороны: экс-глава ЦРУ влияла на расследование причин пандемии COVID-19

Минобороны: экс-глава ЦРУ влияла на расследование причин пандемии COVID-19 - РИА Новости, 11.12.2023

Минобороны: экс-глава ЦРУ влияла на расследование причин пандемии COVID-19

Министерство обороны РФ опубликовало список американцев, оказавших влияние на расследование причин возникновения пандемии коронавируса, в их числе экс-глава ЦРУ РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:22

2023-12-11T16:22

2023-12-11T16:22

здоровье - общество

в мире

центральное разведывательное управление (цру)

джина хаспел

энтони фаучи

россия

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало список американцев, оказавших влияние на расследование причин возникновения пандемии коронавируса, в их числе экс-глава ЦРУ Джина Хаспел. "Распространение новой коронавирусной инфекции привело к значительному росту прибыли биотехнологических корпораций за счет создания вакцин и лекарств от коронавируса, а также к усилению зависимости развивающихся стран от США и созданию условий для дальнейшей реализации ими программ двойного назначения", - отметил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В этой связи список фигурантов военно-биологического досье может быть дополнен лицами, оказавшими влияние на ход расследования причин возникновения пандемии COVID-19, речь идет о сотрудниках госорганов, должностных лицах медицинских и фармацевтических компаний, добавил Кириллов. "В их числе – Энтони Фаучи, бывший советник Белого дома и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний", - сказал генерал. "Джина Хаспел, с 2018 по 2021 годы - директор Центрального разведывательного управления, курировала выполнение военно-биологических программ со стороны ЦРУ, участвовала в расследовании, направленном на установление причин пандемии COVID-19", - отметил Кириллов. По его словам, также в этом списке фигурируют Нита Мадхав, бывший генеральный директор компании Metabiota, "организатор платформы по прогнозированию сценариев развития пандемии COVID-19, оказавшейся полностью неэффективной", и Алекс Азар, в 2018-2021 годах - министр здравоохранения и социальных служб США. "Деятельность указанных должностных лиц наглядно демонстрирует, что американская администрация сознательно игнорирует важнейшие вопросы биобезопасности ради получения сверхприбылей", - резюмировал Кириллов.

https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897374462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, в мире, центральное разведывательное управление (цру), джина хаспел, энтони фаучи, россия, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша