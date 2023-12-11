https://ria.ru/20231211/buddizm-1915151008.html

Эксперт рассказала о расколе в одной из крупнейших школ буддизма

Эксперт рассказала о расколе в одной из крупнейших школ буддизма - РИА Новости, 11.12.2023

Эксперт рассказала о расколе в одной из крупнейших школ буддизма

Лидеры Карма Кагью – одной из крупнейших школ тибетского буддизма, множество последователей которой живут в России, – Огьен Тринлей Дордже и Тринлей Тхайе... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:16

2023-12-11T18:16

2023-12-11T18:16

религия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846048904_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_e0f515d88401f54e393499a5f7226515.jpg

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Лидеры Карма Кагью – одной из крупнейших школ тибетского буддизма, множество последователей которой живут в России, – Огьен Тринлей Дордже и Тринлей Тхайе Дордже приняли совместное заявление, которое может помочь преодолеть раскол в этой школе, что очень значимо для всех буддистов мира, рассказала РИА Новости директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина.Линия перерождений Шамарп имеет одну из самых длинных историй среди всех линий тибетских тулку – сознательно перерождающихся лам. Преемственность духовных лидеров – Кармап – очень важна для Карма Кагью. Однако в настоящее время в школе существует раскол по поводу признания воплощений: воплощениями шестнадцатого Кармапы разные стороны спора считают Огьена Тринлея Дордже и Тринлея Тхайе Дордже. Именно они в декабре этого года приняли совместное заявление о поиске следующего перерождения четырнадцатого Шамарпы Кюнзига Шамара Ринпоче.Огьен Тинлей Дордже был распознан и признан семнадцатым воплощением Кармапы абсолютным большинством духовных авторитетов школы Карма Кагью, это признание было впоследствии подтверждено Далай-ламой. Однако четырнадцатый Шамар Ринпоче, о поиске нового воплощения которого говорится в совместном обращении, выдвинул собственного кандидата Тхайе Дордже, что внесло раскол, тяжелые последствия которого переживаются по сей день, рассказала Жиронкина."Очень отрадно, что Огьен Тинлей Дордже и Тхайе Дордже снова выпустили совместное заявление, на этот раз касающееся поиска нового воплощения безвременно ушедшего Шамара Ринпоче. Примечательно, что в своих обращениях они не называют себя "кармапами", оставляя вне поля обсуждения вопрос о том, кто из них является подлинным воплощением шестнадцатого Кармапы. Совместное заявление Огьена Тинлея Дордже и Тхае Дордже – это попытка молодых духовных лидеров, имеющих множество последователей в разных странах мира, пресечь любые возможные нечистоплотные игры вокруг признания пятнадцатого воплощения Шамарпы Ринпоче, которые потенциально могут нанести урон школе Карма Кагью, усилив существующий раскол. Надеюсь, что их послание будет услышано всеми последователями школы Карма Кагью, в том числе и в России", – сказала она РИА Новости.Она отметила, что в октябре 2018 года вышло их первое совместное обращение к последователям школы Карма Кагью, которое имело беспрецедентное значение, ибо показало готовность молодых одаренных духовных лидеров подняться над барьерами и преградами, возведенными предшествующими поколениями, и пойти навстречу друг другу ради сохранения мира и согласия в своей линии преемственности."Их интересует только мир и гармония в этой школе весьма авторитетной школе тибетского буддизма. Безусловно, Огьен Тинлей Дордже и Тхайе Дордже подают прекрасный пример глубокой мудрости и беззаветных трудов на благо процветания учения Будды", – заключила Жиронкина.

https://ria.ru/20231208/buddizm-1914791301.html

https://ria.ru/20231208/buddizm-1914793096.html

https://ria.ru/20231208/buddiyskaya-1914688003.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия