https://ria.ru/20231211/britaniya-1915170394.html
"Мы не справляемся". В Британии шокированы маневром Путина против Запада
"Мы не справляемся". В Британии шокированы маневром Путина против Запада - РИА Новости, 11.12.2023
"Мы не справляемся". В Британии шокированы маневром Путина против Запада
Британия не может сравниться с Россией по темпам наращивания военно-морского потенциала, пишет эксперт Марко Джаннанджели в статье для Express. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T19:44
2023-12-11T19:44
2023-12-11T19:44
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Британия не может сравниться с Россией по темпам наращивания военно-морского потенциала, пишет эксперт Марко Джаннанджели в статье для Express."В морской сфере Россия делает инвестиции, с которыми Великобритания не может сравниться", — отмечается в публикации.Аналитик заявил, что Москва уже имеет на вооружении глубоководные беспилотные мини-подлодки, способные работать на экстремальных глубинах. Они базируются на более крупных плавучих платформах.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о разработке беспилотных подводных аппаратов, а также роботизированных систем для ВМФ страны.В ЦКБ МТ "Рубин", в частности, уточнили, что проектируемые подводные дроны станут выносными антеннами связи для атомной субмарины будущего "Арктур". Это обеспечит ей большую скрытность, уточнили в конструкторском бюро.
https://ria.ru/20231211/rossiya-1915117236.html
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политика, россия, великобритания, москва, сергей шойгу
Политика, Россия, Великобритания, Москва, Сергей Шойгу
"Мы не справляемся". В Британии шокированы маневром Путина против Запада
Express: Британия не может тягаться с Россией по темпам усиления ВМФ