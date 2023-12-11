Рейтинг@Mail.ru
"Мы не справляемся". В Британии шокированы маневром Путина против Запада - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/britaniya-1915170394.html
"Мы не справляемся". В Британии шокированы маневром Путина против Запада
"Мы не справляемся". В Британии шокированы маневром Путина против Запада - РИА Новости, 11.12.2023
"Мы не справляемся". В Британии шокированы маневром Путина против Запада
Британия не может сравниться с Россией по темпам наращивания военно-морского потенциала, пишет эксперт Марко Джаннанджели в статье для Express. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T19:44
2023-12-11T19:44
политика
россия
великобритания
москва
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Британия не может сравниться с Россией по темпам наращивания военно-морского потенциала, пишет эксперт Марко Джаннанджели в статье для Express."В морской сфере Россия делает инвестиции, с которыми Великобритания не может сравниться", — отмечается в публикации.Аналитик заявил, что Москва уже имеет на вооружении глубоководные беспилотные мини-подлодки, способные работать на экстремальных глубинах. Они базируются на более крупных плавучих платформах.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о разработке беспилотных подводных аппаратов, а также роботизированных систем для ВМФ страны.В ЦКБ МТ "Рубин", в частности, уточнили, что проектируемые подводные дроны станут выносными антеннами связи для атомной субмарины будущего "Арктур". Это обеспечит ей большую скрытность, уточнили в конструкторском бюро.
https://ria.ru/20231211/rossiya-1915117236.html
россия
великобритания
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_14a35e345ef9cdaab30e5f6e13634c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, великобритания, москва, сергей шойгу
Политика, Россия, Великобритания, Москва, Сергей Шойгу
"Мы не справляемся". В Британии шокированы маневром Путина против Запада

Express: Британия не может тягаться с Россией по темпам усиления ВМФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Британия не может сравниться с Россией по темпам наращивания военно-морского потенциала, пишет эксперт Марко Джаннанджели в статье для Express.
«
"В морской сфере Россия делает инвестиции, с которыми Великобритания не может сравниться", — отмечается в публикации.
Аналитик заявил, что Москва уже имеет на вооружении глубоководные беспилотные мини-подлодки, способные работать на экстремальных глубинах. Они базируются на более крупных плавучих платформах.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о разработке беспилотных подводных аппаратов, а также роботизированных систем для ВМФ страны.
В ЦКБ МТ "Рубин", в частности, уточнили, что проектируемые подводные дроны станут выносными антеннами связи для атомной субмарины будущего "Арктур". Это обеспечит ей большую скрытность, уточнили в конструкторском бюро.
Прогулочные теплоходы на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
"Шольц провоцирует". В Германии сделали шокирующее заявление о России
Вчера, 16:25
 
ПолитикаРоссияВеликобританияМоскваСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала