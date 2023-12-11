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Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на Донецк

Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на Донецк - РИА Новости, 11.12.2023

Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на Донецк

Украинские войска в понедельник днем сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:24

2023-12-11T17:24

2023-12-11T17:24

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска в понедельник днем сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 13.55 до 17.00 ВСУ подвергали обстрелу Петровский райн Донецка и Горловку, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. О последствиях в обоих случаях не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

донецк

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика