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Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на Донецк
Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на Донецк - РИА Новости, 11.12.2023
Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на Донецк
Украинские войска в понедельник днем сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:24
2023-12-11T17:24
2023-12-11T17:24
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска в понедельник днем сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 13.55 до 17.00 ВСУ подвергали обстрелу Петровский райн Донецка и Горловку, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. О последствиях в обоих случаях не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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донецк, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на Донецк
СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Кировский район Донецка