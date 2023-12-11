https://ria.ru/20231211/blagoustroystvo-1915176837.html

На Ямале запустят проект "Мой двор"

На Ямале запустят проект "Мой двор" - РИА Новости, 11.12.2023

На Ямале запустят проект "Мой двор"

Программа комплексного благоустройства придомовых территорий "Мой двор" начнет действовать на Ямале в 2024 году, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T20:16

2023-12-11T20:16

2023-12-11T20:16

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

благоустройство

дворы

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 11 дек — РИА Новости. Программа комплексного благоустройства придомовых территорий "Мой двор" начнет действовать на Ямале в 2024 году, сообщила пресс-служба главы региона. "Программа комплексного благоустройства придомовых территорий стартует в округе в 2024 году. Об этом рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время прямой линии. Региональный проект "Мой двор" обеспечит комплексный подход к благоустройству. Обновляться будут все нуждающиеся в этом объекты и системы: детские площадки, проезды, инженерные коммуникации, освещение, входные группы подъездов", — говорится в сообщении. Такой подход позволит закрыть все проблемы конкретной дворовой территории и более эффективно использовать бюджетные средства. "Мы уже большую работу по благоустройству провели на Ямале — сегодня улицы городов и поселков не узнать. В последние годы сделали акцент на общественные пространства, привели в порядок более тысячи дворов. Со следующего года запустим пятилетнюю программу, которая охватит все дворы, не вошедшие в программу благоустройства в последние годы. Делать будем комплексно, обязательно будем приводить в порядок коммуникации и ремонтировать фасады. Поставил задачу, чтобы внешний облик дворов капитальных домов становился лучше", — приводятся в сообщении слова Артюхова. Комплексный подход к благоустройству уже проверен в обустройстве общественных пространств – площадей, скверов, набережных, парков. Большой пласт работ проведен в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды": за пять лет на Ямале благоустроено 304 общественных пространства. Также за это время обновили 1126 дворовых территорий. Ямал входит в десятку регионов-лидеров с благоприятной городской средой. По итогам оценки индекса качества городской среды, опубликованного Минстроем России, в списке шесть ямальских городов: Надым, Салехард, Тарко-Сале, Губкинский, Новый Уренгой и Ноябрьск, уточняет пресс-служба.

https://radiosputnik.ru/20231207/yamal-1914369102.html

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ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), благоустройство, дворы, дмитрий артюхов