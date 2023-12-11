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На Ямале запустят проект "Мой двор"
На Ямале запустят проект "Мой двор" - РИА Новости, 11.12.2023
На Ямале запустят проект "Мой двор"
Программа комплексного благоустройства придомовых территорий "Мой двор" начнет действовать на Ямале в 2024 году, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T20:16
2023-12-11T20:16
2023-12-11T20:16
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
благоустройство
дворы
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 11 дек — РИА Новости. Программа комплексного благоустройства придомовых территорий "Мой двор" начнет действовать на Ямале в 2024 году, сообщила пресс-служба главы региона. "Программа комплексного благоустройства придомовых территорий стартует в округе в 2024 году. Об этом рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время прямой линии. Региональный проект "Мой двор" обеспечит комплексный подход к благоустройству. Обновляться будут все нуждающиеся в этом объекты и системы: детские площадки, проезды, инженерные коммуникации, освещение, входные группы подъездов", — говорится в сообщении. Такой подход позволит закрыть все проблемы конкретной дворовой территории и более эффективно использовать бюджетные средства. "Мы уже большую работу по благоустройству провели на Ямале — сегодня улицы городов и поселков не узнать. В последние годы сделали акцент на общественные пространства, привели в порядок более тысячи дворов. Со следующего года запустим пятилетнюю программу, которая охватит все дворы, не вошедшие в программу благоустройства в последние годы. Делать будем комплексно, обязательно будем приводить в порядок коммуникации и ремонтировать фасады. Поставил задачу, чтобы внешний облик дворов капитальных домов становился лучше", — приводятся в сообщении слова Артюхова. Комплексный подход к благоустройству уже проверен в обустройстве общественных пространств – площадей, скверов, набережных, парков. Большой пласт работ проведен в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды": за пять лет на Ямале благоустроено 304 общественных пространства. Также за это время обновили 1126 дворовых территорий. Ямал входит в десятку регионов-лидеров с благоприятной городской средой. По итогам оценки индекса качества городской среды, опубликованного Минстроем России, в списке шесть ямальских городов: Надым, Салехард, Тарко-Сале, Губкинский, Новый Уренгой и Ноябрьск, уточняет пресс-служба.
https://radiosputnik.ru/20231207/yamal-1914369102.html
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ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), благоустройство, дворы, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Благоустройство, Дворы, Дмитрий Артюхов
САЛЕХАРД, 11 дек — РИА Новости. Программа комплексного благоустройства придомовых территорий "Мой двор" начнет действовать на Ямале в 2024 году, сообщила пресс-служба главы региона.
"Программа комплексного благоустройства придомовых территорий стартует в округе в 2024 году. Об этом рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
во время прямой линии. Региональный проект "Мой двор" обеспечит комплексный подход к благоустройству. Обновляться будут все нуждающиеся в этом объекты и системы: детские площадки, проезды, инженерные коммуникации, освещение, входные группы подъездов", — говорится в сообщении.
Такой подход позволит закрыть все проблемы конкретной дворовой территории и более эффективно использовать бюджетные средства.
Ямал подскочил на 33 позиции в "Зеленом рейтинге"
"Мы уже большую работу по благоустройству провели на Ямале — сегодня улицы городов и поселков не узнать. В последние годы сделали акцент на общественные пространства, привели в порядок более тысячи дворов. Со следующего года запустим пятилетнюю программу, которая охватит все дворы, не вошедшие в программу благоустройства в последние годы. Делать будем комплексно, обязательно будем приводить в порядок коммуникации и ремонтировать фасады. Поставил задачу, чтобы внешний облик дворов капитальных домов становился лучше", — приводятся в сообщении слова Артюхова.
Комплексный подход к благоустройству уже проверен в обустройстве общественных пространств – площадей, скверов, набережных, парков. Большой пласт работ проведен в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды": за пять лет на Ямале благоустроено 304 общественных пространства. Также за это время обновили 1126 дворовых территорий.
Ямал входит в десятку регионов-лидеров с благоприятной городской средой. По итогам оценки индекса качества городской среды, опубликованного Минстроем России
, в списке шесть ямальских городов: Надым
, Салехард
, Тарко-Сале
, Губкинский
, Новый Уренгой
и Ноябрьск
, уточняет пресс-служба.