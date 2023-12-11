https://ria.ru/20231211/blagoustroystvo-1915142982.html
Вологде и Череповцу выделят дополнительные средства на благоустройство
Вологде и Череповцу выделят дополнительные средства на благоустройство - РИА Новости, 11.12.2023
Вологде и Череповцу выделят дополнительные средства на благоустройство
Вологда и Череповец в ближайшие два года получат из областного бюджета дополнительно по 4,4 миллиарда рублей на благоустройство и ремонт социальных объектов,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:44
2023-12-11T17:44
2023-12-11T17:44
вологодская область
вологда
череповец
георгий филимонов
вологодская область
благоустройство
бюджет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152890/53/1528905350_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4f8a38359ed3187aeaf0123883485b5f.jpg
ВОЛОГДА, 11 дек - РИА Новости. Вологда и Череповец в ближайшие два года получат из областного бюджета дополнительно по 4,4 миллиарда рублей на благоустройство и ремонт социальных объектов, сообщил врио губернатора Георгий Филимонов. "От идей и замыслов перешли к практической реализации планов по изменению городской среды. Принял решение выделить Вологде и Череповцу по 4,4 миллиарда рублей на 2024 и 2025 годы. Это станет мощным импульсом для развития городской инфраструктуры", - сказал Филимонов на оперативном совещании в правительстве области. По его словам, с учетом софинансирования из бюджетов Вологды и Череповца города получат дополнительно 4,9 миллиарда рублей и 4,7 миллиарда рублей соответственно. Все дополнительные средства уже распределены. В Вологде их направят на ремонт девяти школ, четырех детских садов, строительство крытого футбольного манежа на улице Ильюшина и четыре новых физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Кроме того, планируется завершить ремонт стадиона "Динамо", городского Дворца культуры на улице Ленина. В планах также благоустройство нескольких парков и скверов, дворовых территорий и еще 10 городских улиц. В Череповце также планируют построить новый физкультурно-оздоровительных комплекс в Зашекснинском микрорайоне, завершить масштабную реконструкцию набережной города, начатую в 2008 году, отремонтировать дополнительно к плану несколько улиц и дворовых территорий. Порядка 300 миллионов рублей пойдут на ремонт детских садов и школ. "Подчеркиваю, все это новые объекты, которые не были предусмотрены в бюджете. Кроме того, увеличим финансирование ранее запланированных к ремонту на 2024 год объектов", - добавил Филимонов.
https://ria.ru/20231207/gospodderzhka-1914419802.html
вологда
череповец
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152890/53/1528905350_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f929377ad558d349e96bbbc81478d9b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологда, череповец, георгий филимонов, вологодская область, благоустройство, бюджет
Вологодская область, Вологда, Череповец, Георгий Филимонов, Вологодская область, Благоустройство, Бюджет
ВОЛОГДА, 11 дек - РИА Новости. Вологда и Череповец в ближайшие два года получат из областного бюджета дополнительно по 4,4 миллиарда рублей на благоустройство и ремонт социальных объектов, сообщил врио губернатора Георгий Филимонов.
"От идей и замыслов перешли к практической реализации планов по изменению городской среды. Принял решение выделить Вологде и Череповцу по 4,4 миллиарда рублей на 2024 и 2025 годы. Это станет мощным импульсом для развития городской инфраструктуры", - сказал Филимонов на оперативном совещании в правительстве области.
По его словам, с учетом софинансирования из бюджетов Вологды и Череповца
города получат дополнительно 4,9 миллиарда рублей и 4,7 миллиарда рублей соответственно.
Господдержку аграрных хозяйств Вологодчины увеличат на 300 миллионов рублей
Все дополнительные средства уже распределены. В Вологде
их направят на ремонт девяти школ, четырех детских садов, строительство крытого футбольного манежа на улице Ильюшина и четыре новых физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Кроме того, планируется завершить ремонт стадиона "Динамо", городского Дворца культуры на улице Ленина. В планах также благоустройство нескольких парков и скверов, дворовых территорий и еще 10 городских улиц.
В Череповце также планируют построить новый физкультурно-оздоровительных комплекс в Зашекснинском микрорайоне, завершить масштабную реконструкцию набережной города, начатую в 2008 году, отремонтировать дополнительно к плану несколько улиц и дворовых территорий. Порядка 300 миллионов рублей пойдут на ремонт детских садов и школ.
"Подчеркиваю, все это новые объекты, которые не были предусмотрены в бюджете. Кроме того, увеличим финансирование ранее запланированных к ремонту на 2024 год объектов", - добавил Филимонов.