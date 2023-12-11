https://ria.ru/20231211/blagoustroystvo-1915142982.html

Вологде и Череповцу выделят дополнительные средства на благоустройство

Вологде и Череповцу выделят дополнительные средства на благоустройство - РИА Новости, 11.12.2023

Вологде и Череповцу выделят дополнительные средства на благоустройство

Вологда и Череповец в ближайшие два года получат из областного бюджета дополнительно по 4,4 миллиарда рублей на благоустройство и ремонт социальных объектов,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:44

2023-12-11T17:44

2023-12-11T17:44

вологодская область

вологда

череповец

георгий филимонов

вологодская область

благоустройство

бюджет

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ВОЛОГДА, 11 дек - РИА Новости. Вологда и Череповец в ближайшие два года получат из областного бюджета дополнительно по 4,4 миллиарда рублей на благоустройство и ремонт социальных объектов, сообщил врио губернатора Георгий Филимонов. "От идей и замыслов перешли к практической реализации планов по изменению городской среды. Принял решение выделить Вологде и Череповцу по 4,4 миллиарда рублей на 2024 и 2025 годы. Это станет мощным импульсом для развития городской инфраструктуры", - сказал Филимонов на оперативном совещании в правительстве области. По его словам, с учетом софинансирования из бюджетов Вологды и Череповца города получат дополнительно 4,9 миллиарда рублей и 4,7 миллиарда рублей соответственно. Все дополнительные средства уже распределены. В Вологде их направят на ремонт девяти школ, четырех детских садов, строительство крытого футбольного манежа на улице Ильюшина и четыре новых физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Кроме того, планируется завершить ремонт стадиона "Динамо", городского Дворца культуры на улице Ленина. В планах также благоустройство нескольких парков и скверов, дворовых территорий и еще 10 городских улиц. В Череповце также планируют построить новый физкультурно-оздоровительных комплекс в Зашекснинском микрорайоне, завершить масштабную реконструкцию набережной города, начатую в 2008 году, отремонтировать дополнительно к плану несколько улиц и дворовых территорий. Порядка 300 миллионов рублей пойдут на ремонт детских садов и школ. "Подчеркиваю, все это новые объекты, которые не были предусмотрены в бюджете. Кроме того, увеличим финансирование ранее запланированных к ремонту на 2024 год объектов", - добавил Филимонов.

https://ria.ru/20231207/gospodderzhka-1914419802.html

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вологда, череповец, георгий филимонов, вологодская область, благоустройство, бюджет