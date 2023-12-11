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Школьника, спасшего 7-летнюю девочку от нападения алабая, поблагодарили - РИА Новости, 11.12.2023
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Хорошие новости
 
17:34 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/blagodarnost-1915140448.html
Школьника, спасшего 7-летнюю девочку от нападения алабая, поблагодарили
Школьника, спасшего 7-летнюю девочку от нападения алабая, поблагодарили - РИА Новости, 11.12.2023
Школьника, спасшего 7-летнюю девочку от нападения алабая, поблагодарили
Ученику школы №24 Дмитрию Пикульскому из Находки вручили благодарственное письмо за спасение девочки, на которую напал алабай, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:34
2023-12-11T17:34
хорошие новости
происшествия
находка
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Ученику школы №24 Дмитрию Пикульскому из Находки вручили благодарственное письмо за спасение девочки, на которую напал алабай, сообщило в своем Telegram-канале СУСК РФ по Приморскому краю. Алабай напал на семилетнюю девочку на территории садового товарищества "Зеленый сад" в Находке 18 ноября. Девочка гуляла с друзьями, когда, по уточнению СУСК, из кустов выскочила соседская собака породы алабай и напала на нее, несколько раз укусила за голову. Девочку спас проходивший мимо подросток, который не побоялся внушительных размеров собаки и отогнал её. Девочку госпитализировали, следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. История вызвала резонанс. "За проявленную смелость и решительность при спасении ребенка... Дмитрию Пикульскому вручили благодарственное письмо руководителя следственного управления Владимира Фомина. Руководство (СУСК - ред.)... выражает благодарность родителям Дмитрия за достойное воспитание сына", - говорится в сообщении. Дмитрия Пикульского чествовали в находкинской школе №24, письмо вручил руководитель следственного отдела по городу Находке СУСК РФ по Приморскому краю Алексей Перцев.
https://ria.ru/20231206/sobaka-1914014342.html
находка
россия
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происшествия, находка, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Хорошие новости, Происшествия, Находка, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Школьника, спасшего 7-летнюю девочку от нападения алабая, поблагодарили

Школьника, спасшего 7-летнюю девочку от алабая в Находке, поблагодарили

© Фото : СУ СК по Приморскому краю/TelegramСК в Приморье поблагодарил школьника, который спас 7-летнюю девочку от напавшего алабая
СК в Приморье поблагодарил школьника, который спас 7-летнюю девочку от напавшего алабая - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : СУ СК по Приморскому краю/Telegram
СК в Приморье поблагодарил школьника, который спас 7-летнюю девочку от напавшего алабая
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Ученику школы №24 Дмитрию Пикульскому из Находки вручили благодарственное письмо за спасение девочки, на которую напал алабай, сообщило в своем Telegram-канале СУСК РФ по Приморскому краю.
Алабай напал на семилетнюю девочку на территории садового товарищества "Зеленый сад" в Находке 18 ноября. Девочка гуляла с друзьями, когда, по уточнению СУСК, из кустов выскочила соседская собака породы алабай и напала на нее, несколько раз укусила за голову. Девочку спас проходивший мимо подросток, который не побоялся внушительных размеров собаки и отогнал её. Девочку госпитализировали, следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. История вызвала резонанс.
«
"За проявленную смелость и решительность при спасении ребенка... Дмитрию Пикульскому вручили благодарственное письмо руководителя следственного управления Владимира Фомина. Руководство (СУСК - ред.)... выражает благодарность родителям Дмитрия за достойное воспитание сына", - говорится в сообщении.
Дмитрия Пикульского чествовали в находкинской школе №24, письмо вручил руководитель следственного отдела по городу Находке СУСК РФ по Приморскому краю Алексей Перцев.
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