https://ria.ru/20231211/blagodarnost-1915140448.html

Школьника, спасшего 7-летнюю девочку от нападения алабая, поблагодарили

Школьника, спасшего 7-летнюю девочку от нападения алабая, поблагодарили - РИА Новости, 11.12.2023

Школьника, спасшего 7-летнюю девочку от нападения алабая, поблагодарили

Ученику школы №24 Дмитрию Пикульскому из Находки вручили благодарственное письмо за спасение девочки, на которую напал алабай, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:34

2023-12-11T17:34

2023-12-11T17:34

хорошие новости

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находка

россия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Ученику школы №24 Дмитрию Пикульскому из Находки вручили благодарственное письмо за спасение девочки, на которую напал алабай, сообщило в своем Telegram-канале СУСК РФ по Приморскому краю. Алабай напал на семилетнюю девочку на территории садового товарищества "Зеленый сад" в Находке 18 ноября. Девочка гуляла с друзьями, когда, по уточнению СУСК, из кустов выскочила соседская собака породы алабай и напала на нее, несколько раз укусила за голову. Девочку спас проходивший мимо подросток, который не побоялся внушительных размеров собаки и отогнал её. Девочку госпитализировали, следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. История вызвала резонанс. "За проявленную смелость и решительность при спасении ребенка... Дмитрию Пикульскому вручили благодарственное письмо руководителя следственного управления Владимира Фомина. Руководство (СУСК - ред.)... выражает благодарность родителям Дмитрия за достойное воспитание сына", - говорится в сообщении. Дмитрия Пикульского чествовали в находкинской школе №24, письмо вручил руководитель следственного отдела по городу Находке СУСК РФ по Приморскому краю Алексей Перцев.

https://ria.ru/20231206/sobaka-1914014342.html

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