https://ria.ru/20231211/blagodarnost-1915140448.html
Школьника, спасшего 7-летнюю девочку от нападения алабая, поблагодарили
Школьника, спасшего 7-летнюю девочку от нападения алабая, поблагодарили - РИА Новости, 11.12.2023
Школьника, спасшего 7-летнюю девочку от нападения алабая, поблагодарили
Ученику школы №24 Дмитрию Пикульскому из Находки вручили благодарственное письмо за спасение девочки, на которую напал алабай, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:34
2023-12-11T17:34
2023-12-11T17:34
хорошие новости
происшествия
находка
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915140007_0:0:1156:651_1920x0_80_0_0_8ecc5eb9aed22239420fd64fa93f3691.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Ученику школы №24 Дмитрию Пикульскому из Находки вручили благодарственное письмо за спасение девочки, на которую напал алабай, сообщило в своем Telegram-канале СУСК РФ по Приморскому краю. Алабай напал на семилетнюю девочку на территории садового товарищества "Зеленый сад" в Находке 18 ноября. Девочка гуляла с друзьями, когда, по уточнению СУСК, из кустов выскочила соседская собака породы алабай и напала на нее, несколько раз укусила за голову. Девочку спас проходивший мимо подросток, который не побоялся внушительных размеров собаки и отогнал её. Девочку госпитализировали, следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. История вызвала резонанс. "За проявленную смелость и решительность при спасении ребенка... Дмитрию Пикульскому вручили благодарственное письмо руководителя следственного управления Владимира Фомина. Руководство (СУСК - ред.)... выражает благодарность родителям Дмитрия за достойное воспитание сына", - говорится в сообщении. Дмитрия Пикульского чествовали в находкинской школе №24, письмо вручил руководитель следственного отдела по городу Находке СУСК РФ по Приморскому краю Алексей Перцев.
https://ria.ru/20231206/sobaka-1914014342.html
находка
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915140007_148:0:1156:756_1920x0_80_0_0_6764441d783c4999fb73ff3b1d9610ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, находка, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Хорошие новости, Происшествия, Находка, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Школьника, спасшего 7-летнюю девочку от нападения алабая, поблагодарили
Школьника, спасшего 7-летнюю девочку от алабая в Находке, поблагодарили