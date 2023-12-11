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Путин призвал бизнес к активному участию в социальных проектах в Арктике - РИА Новости, 11.12.2023
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19:16 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/biznes-1915164421.html
Путин призвал бизнес к активному участию в социальных проектах в Арктике
Путин призвал бизнес к активному участию в социальных проектах в Арктике - РИА Новости, 11.12.2023
Путин призвал бизнес к активному участию в социальных проектах в Арктике
Президент РФ Владимир Путин призвал бизнес принимать активное участие в социальных проектах в арктических регионах РФ для создания необходимых условий жизни на... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T19:16
2023-12-11T19:16
экономика
россия
арктика
владимир путин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал бизнес принимать активное участие в социальных проектах в арктических регионах РФ для создания необходимых условий жизни на данных территориях. "Чтобы в полной мере реализовать возможности регионов, нужно наращивать инвестиции и в социальную сферу. Здесь я не могу не согласиться с (министром финансов – ред.) Антоном Германовичем (Силуановым). В министерстве финансов, конечно, правы, если уж мы предоставляем льготы бизнесу, то тогда нужно и работать с коллегами из бизнеса, чтобы и они соответствующим образом реагировали на то, что делает государство, чтобы те или иные проекты выгодные для бизнеса были реализованы, и чтобы люди тоже могли здесь жить и жить достойно. Надо вместе поработать", - сказал Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ. Путин заявил, что очень рассчитывает, что российские предприниматели, компании, институты развития примут активное и заинтересованное участие не только в инвестиционных проектах, но и в создании необходимых условий для проживания людей. "В этом смысле, конечно, рассчитываю на реализацию проектов в сфере государственно частного партнерства", - подчеркнул Путин.
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экономика, россия, арктика, владимир путин
Экономика, Россия, Арктика, Владимир Путин
Путин призвал бизнес к активному участию в социальных проектах в Арктике

Путин призвал бизнес активно участвовать в соцпроектах в арктических регионах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №7 имени В. Н. Булатова в Архангельске
Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №7 имени В. Н. Булатова в Архангельске - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №7 имени В. Н. Булатова в Архангельске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал бизнес принимать активное участие в социальных проектах в арктических регионах РФ для создания необходимых условий жизни на данных территориях.
«
"Чтобы в полной мере реализовать возможности регионов, нужно наращивать инвестиции и в социальную сферу. Здесь я не могу не согласиться с (министром финансов – ред.) Антоном Германовичем (Силуановым). В министерстве финансов, конечно, правы, если уж мы предоставляем льготы бизнесу, то тогда нужно и работать с коллегами из бизнеса, чтобы и они соответствующим образом реагировали на то, что делает государство, чтобы те или иные проекты выгодные для бизнеса были реализованы, и чтобы люди тоже могли здесь жить и жить достойно. Надо вместе поработать", - сказал Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.
Путин заявил, что очень рассчитывает, что российские предприниматели, компании, институты развития примут активное и заинтересованное участие не только в инвестиционных проектах, но и в создании необходимых условий для проживания людей. "В этом смысле, конечно, рассчитываю на реализацию проектов в сфере государственно частного партнерства", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Путин призвал создать реестр региональных практик по развитию Арктики
Вчера, 18:41
 
ЭкономикаРоссияАрктикаВладимир Путин
 
 
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