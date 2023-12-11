https://ria.ru/20231211/biznes-1915164421.html

Путин призвал бизнес к активному участию в социальных проектах в Арктике

Путин призвал бизнес к активному участию в социальных проектах в Арктике - РИА Новости, 11.12.2023

Путин призвал бизнес к активному участию в социальных проектах в Арктике

Президент РФ Владимир Путин призвал бизнес принимать активное участие в социальных проектах в арктических регионах РФ для создания необходимых условий жизни на... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T19:16

2023-12-11T19:16

2023-12-11T19:16

экономика

россия

арктика

владимир путин

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал бизнес принимать активное участие в социальных проектах в арктических регионах РФ для создания необходимых условий жизни на данных территориях. "Чтобы в полной мере реализовать возможности регионов, нужно наращивать инвестиции и в социальную сферу. Здесь я не могу не согласиться с (министром финансов – ред.) Антоном Германовичем (Силуановым). В министерстве финансов, конечно, правы, если уж мы предоставляем льготы бизнесу, то тогда нужно и работать с коллегами из бизнеса, чтобы и они соответствующим образом реагировали на то, что делает государство, чтобы те или иные проекты выгодные для бизнеса были реализованы, и чтобы люди тоже могли здесь жить и жить достойно. Надо вместе поработать", - сказал Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ. Путин заявил, что очень рассчитывает, что российские предприниматели, компании, институты развития примут активное и заинтересованное участие не только в инвестиционных проектах, но и в создании необходимых условий для проживания людей. "В этом смысле, конечно, рассчитываю на реализацию проектов в сфере государственно частного партнерства", - подчеркнул Путин.

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россия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, арктика, владимир путин