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Гонка "Берингия" на Камчатке пройдет 3 марта 2024 года - РИА Новости, 11.12.2023
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Камчатский край
 
08:26 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/beringiya-1914996563.html
Гонка "Берингия" на Камчатке пройдет 3 марта 2024 года
Гонка "Берингия" на Камчатке пройдет 3 марта 2024 года - РИА Новости, 11.12.2023
Гонка "Берингия" на Камчатке пройдет 3 марта 2024 года
Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" по решению оргкомитета мероприятия в 2024 году пройдет 2-3 марта, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T08:26
2023-12-11T08:26
камчатский край
камчатка
камчатский край
гонка на собачьих упряжках "берингия"
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек – РИА Новости. Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" по решению оргкомитета мероприятия в 2024 году пройдет 2-3 марта, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "Ездовое собаководство на Камчатке выходит на принципиально новый уровень. Соревнования, проходящие в рамках фестиваля, имеют статус всероссийских. 2 марта запланированы культурные мероприятия, а также проведение гонки "Пролог", итоги которого определят порядок старта каюров на основной гонке. Технический старт гонки состоится 3 марта в селе Эссо", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Солодова. Оргкомитетом уже начата подготовка к гонке. До конца года проходит заявочная кампания для участников. Кроме того, проведена полная ревизия снаряжения для гонки, осуществляется ремонт снегоходной техники и нарт для группы сопровождения. Начата закупка медицинских и ветеринарных препаратов, стартовых номеров, манишек и наградной и сувенирной продукции. Ранее по решению оргкомитета в гонке "Берингия 2024" учреждена новая номинация. Каюры, заявившиеся в нее, смогут финишировать в посёлке Оссора, пройдя чуть больше тысячи километров на упряжках из 8-10 собак. Основная дистанция гонки осталась прежней. Она берет свое начало в селе Эссо Быстринского района и финиширует через 1450 километров в поселке Усть-Камчатск Усть-Камчатского района. Но для участия в ней в упряжке должно быть не менее 11 собак. Победитель гонки в 2024 году в основной номинации получит 3 миллиона рублей, в дополнительной - 1 миллион рублей. За второе место - 2 миллиона рублей и 800 тысяч рублей соответственно. За третье место присуждается 1 миллион рублей и 600 тысяч рублей соответственно. "Берингия" - традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках, которая проводится на полуострове с 1990 года. В 2010 году гонка получила статус официального праздника Камчатского края. В 2018 году в гонке приняли участие 15 каюров. В общей сложности они преодолели 2101 километр, пройдя путь от камчатского села Мильково до села Марково на Чукотке. "Берингия-2018" вошла в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране.
https://ria.ru/20231207/memorialy-1914257352.html
https://ria.ru/20231205/svyaz-1913818310.html
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камчатка, камчатский край, гонка на собачьих упряжках "берингия", владимир солодов
Камчатский край, Камчатка, Камчатский край, Гонка на собачьих упряжках "Берингия", Владимир Солодов

Гонка "Берингия" на Камчатке пройдет 3 марта 2024 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСпортсмены во время ежегодной регаты "Берингия" в поселке Лаврентия Чукотского района
Спортсмены во время ежегодной регаты Берингия в поселке Лаврентия Чукотского района - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Спортсмены во время ежегодной регаты "Берингия" в поселке Лаврентия Чукотского района. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек – РИА Новости. Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" по решению оргкомитета мероприятия в 2024 году пройдет 2-3 марта, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.
"Ездовое собаководство на Камчатке выходит на принципиально новый уровень. Соревнования, проходящие в рамках фестиваля, имеют статус всероссийских. 2 марта запланированы культурные мероприятия, а также проведение гонки "Пролог", итоги которого определят порядок старта каюров на основной гонке. Технический старт гонки состоится 3 марта в селе Эссо", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Солодова.
Оргкомитетом уже начата подготовка к гонке. До конца года проходит заявочная кампания для участников. Кроме того, проведена полная ревизия снаряжения для гонки, осуществляется ремонт снегоходной техники и нарт для группы сопровождения. Начата закупка медицинских и ветеринарных препаратов, стартовых номеров, манишек и наградной и сувенирной продукции.
Ранее по решению оргкомитета в гонке "Берингия 2024" учреждена новая номинация. Каюры, заявившиеся в нее, смогут финишировать в посёлке Оссора, пройдя чуть больше тысячи километров на упряжках из 8-10 собак. Основная дистанция гонки осталась прежней. Она берет свое начало в селе Эссо Быстринского района и финиширует через 1450 километров в поселке Усть-Камчатск Усть-Камчатского района. Но для участия в ней в упряжке должно быть не менее 11 собак.
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Победитель гонки в 2024 году в основной номинации получит 3 миллиона рублей, в дополнительной - 1 миллион рублей. За второе место - 2 миллиона рублей и 800 тысяч рублей соответственно. За третье место присуждается 1 миллион рублей и 600 тысяч рублей соответственно.
"Берингия" - традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках, которая проводится на полуострове с 1990 года. В 2010 году гонка получила статус официального праздника Камчатского края. В 2018 году в гонке приняли участие 15 каюров. В общей сложности они преодолели 2101 километр, пройдя путь от камчатского села Мильково до села Марково на Чукотке. "Берингия-2018" вошла в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране.
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Камчатский крайКамчаткаКамчатский крайГонка на собачьих упряжках "Берингия"Владимир Солодов
 
 
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