Рейтинг@Mail.ru
В БАПОР раскритиковали решение США наложить вето на резолюцию ООН по Газе - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/bapor-1915141866.html
В БАПОР раскритиковали решение США наложить вето на резолюцию ООН по Газе
В БАПОР раскритиковали решение США наложить вето на резолюцию ООН по Газе - РИА Новости, 11.12.2023
В БАПОР раскритиковали решение США наложить вето на резолюцию ООН по Газе
Сотрудники агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) чувствуют себя брошенными международным сообществом, после того как США наложили вето на... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:39
2023-12-11T17:39
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
в мире
сша
бапор
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_2598a66cb5a604df890a08a4d853da21.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) чувствуют себя брошенными международным сообществом, после того как США наложили вето на резолюцию СБ ООН по прекращению огня в секторе Газа, заявил глава БАПОР Филипп Лаццарини телеканалу CNN. Ранее США в СБ ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предварительных условий. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали за. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН. "Они (сотрудники БАПОР - ред.) чувствуют себя оставленными международным сообществом... Они не понимают, почему, после того как 17 тысяч человек были убиты, после того как почти все население было вынуждено бежать, мы все еще не можем договориться о прекращении огня", - приводит телеканал слова главы организации. Лаццарини добавил, что общественный порядок в Газе скоро рухнет и агентство не сможет продолжать работу в анклаве, передает телеканал. Глава БАПОР также отметил, что многие люди в секторе Газа не ели уже два или три для. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_07e654537dac9abde4bf76ab7e77039e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, сша, бапор, оон
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, В мире, США, БАПОР, ООН
В БАПОР раскритиковали решение США наложить вето на резолюцию ООН по Газе

БАПОР: сотрудники чувствуют себя брошенными из-за вето США на резолюцию по Газе

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) чувствуют себя брошенными международным сообществом, после того как США наложили вето на резолюцию СБ ООН по прекращению огня в секторе Газа, заявил глава БАПОР Филипп Лаццарини телеканалу CNN.
Ранее США в СБ ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предварительных условий. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали за. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
"Они (сотрудники БАПОР - ред.) чувствуют себя оставленными международным сообществом... Они не понимают, почему, после того как 17 тысяч человек были убиты, после того как почти все население было вынуждено бежать, мы все еще не можем договориться о прекращении огня", - приводит телеканал слова главы организации.
Лаццарини добавил, что общественный порядок в Газе скоро рухнет и агентство не сможет продолжать работу в анклаве, передает телеканал. Глава БАПОР также отметил, что многие люди в секторе Газа не ели уже два или три для.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
12 ноября, 08:00
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИзраильВ миреСШАБАПОРООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала