https://ria.ru/20231211/avtomobil-1915137533.html

В Москве автомобиль упал с четвертого уровня парковки

В Москве автомобиль упал с четвертого уровня парковки - РИА Новости, 11.12.2023

В Москве автомобиль упал с четвертого уровня парковки

Кроссовер Volkswagen Touareg пробил ограждение и упал с высоты четвертого уровня на парковке на северо-западе Москвы, расскаазл РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:27

2023-12-11T17:27

2023-12-11T17:28

происшествия

авто

москва

volkswagen touareg

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Кроссовер Volkswagen Touareg пробил ограждение и упал с высоты четвертого уровня на парковке на северо-западе Москвы, расскаазл РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Пятницком шоссе автомобиль Touareg пробил ограждение и упал с высоты четвертого уровня", - сказал собеседник агентства. По его словам, в салоне машины был один человек, мужчина, сейчас он в больнице. Обстоятельства происшествия выясняются.

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москва

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, volkswagen touareg