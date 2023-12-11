https://ria.ru/20231211/avtomobil-1915137533.html
В Москве автомобиль упал с четвертого уровня парковки
В Москве автомобиль упал с четвертого уровня парковки - РИА Новости, 11.12.2023
В Москве автомобиль упал с четвертого уровня парковки
Кроссовер Volkswagen Touareg пробил ограждение и упал с высоты четвертого уровня на парковке на северо-западе Москвы, расскаазл РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:27
2023-12-11T17:27
2023-12-11T17:28
происшествия
авто
москва
volkswagen touareg
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Кроссовер Volkswagen Touareg пробил ограждение и упал с высоты четвертого уровня на парковке на северо-западе Москвы, расскаазл РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Пятницком шоссе автомобиль Touareg пробил ограждение и упал с высоты четвертого уровня", - сказал собеседник агентства. По его словам, в салоне машины был один человек, мужчина, сейчас он в больнице. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20231130/betonomeshalka-1912969535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Москва, Volkswagen Touareg
В Москве автомобиль упал с четвертого уровня парковки
Volkswagen Touareg упал с четвертого уровня парковки в Москве, пробив ограждение
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Кроссовер Volkswagen Touareg пробил ограждение и упал с высоты четвертого уровня на парковке на северо-западе Москвы, расскаазл РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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"На Пятницком шоссе автомобиль Touareg пробил ограждение и упал с высоты четвертого уровня", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в салоне машины был один человек, мужчина, сейчас он в больнице. Обстоятельства происшествия выясняются.
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