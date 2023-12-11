Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о второй за сутки атаке на американскую базу в Ираке - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 11.12.2023 (обновлено: 20:29 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/ataka-1915177150.html
Источник сообщил о второй за сутки атаке на американскую базу в Ираке
Источник сообщил о второй за сутки атаке на американскую базу в Ираке - РИА Новости, 11.12.2023
Источник сообщил о второй за сутки атаке на американскую базу в Ираке
Американская база Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака второй раз за сутки подверглась атаке, сообщил РИА Новости источник в иракской армии. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T20:20
2023-12-11T20:29
в мире
ирак
центральное разведывательное управление (цру)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:82:3347:1965_1920x0_80_0_0_53464afe540967b11166695a4d66ca34.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Американская база Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака второй раз за сутки подверглась атаке, сообщил РИА Новости источник в иракской армии. Ранее телеканал Al-Arabiya сообщал о взрывах на территории американской базы. "Иракские группировки нанесли ракетный удар по базе Айн аль-Асад на западе Ирака" - отметил источник. В понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного иракского чиновника передавало, что директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани о "серьезных последствиях", если Ирак не предпримет действий для прекращения атак на американские военные базы в стране. С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии почти на регулярной основе подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам.
https://ria.ru/20231209/irak-1914858231.html
ирак
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec0c80789e1172eba714750b24620165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, центральное разведывательное управление (цру), сша
В мире, Ирак, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
Источник сообщил о второй за сутки атаке на американскую базу в Ираке

База США Айн аль-Асад на западе Ирака второй раз за сутки подверглась атаке

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson GramleyАмериканские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson Gramley
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Американская база Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака второй раз за сутки подверглась атаке, сообщил РИА Новости источник в иракской армии.
Ранее телеканал Al-Arabiya сообщал о взрывах на территории американской базы.
"Иракские группировки нанесли ракетный удар по базе Айн аль-Асад на западе Ирака" - отметил источник.
В понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного иракского чиновника передавало, что директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани о "серьезных последствиях", если Ирак не предпримет действий для прекращения атак на американские военные базы в стране.
С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии почти на регулярной основе подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам.
Пригород Багдада - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
В Ираке заявили, что операции против американских сил продолжатся
9 декабря, 21:04
 
В миреИракЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала