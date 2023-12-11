https://ria.ru/20231211/ataka-1915177150.html

Источник сообщил о второй за сутки атаке на американскую базу в Ираке

Источник сообщил о второй за сутки атаке на американскую базу в Ираке - РИА Новости, 11.12.2023

Источник сообщил о второй за сутки атаке на американскую базу в Ираке

Американская база Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака второй раз за сутки подверглась атаке, сообщил РИА Новости источник в иракской армии. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T20:20

2023-12-11T20:20

2023-12-11T20:29

в мире

ирак

центральное разведывательное управление (цру)

сша

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Американская база Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака второй раз за сутки подверглась атаке, сообщил РИА Новости источник в иракской армии. Ранее телеканал Al-Arabiya сообщал о взрывах на территории американской базы. "Иракские группировки нанесли ракетный удар по базе Айн аль-Асад на западе Ирака" - отметил источник. В понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного иракского чиновника передавало, что директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани о "серьезных последствиях", если Ирак не предпримет действий для прекращения атак на американские военные базы в стране. С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии почти на регулярной основе подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам.

https://ria.ru/20231209/irak-1914858231.html

ирак

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в мире, ирак, центральное разведывательное управление (цру), сша