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Источник сообщил о второй за сутки атаке на американскую базу в Ираке
Источник сообщил о второй за сутки атаке на американскую базу в Ираке - РИА Новости, 11.12.2023
Источник сообщил о второй за сутки атаке на американскую базу в Ираке
Американская база Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака второй раз за сутки подверглась атаке, сообщил РИА Новости источник в иракской армии. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T20:20
2023-12-11T20:20
2023-12-11T20:29
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Американская база Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака второй раз за сутки подверглась атаке, сообщил РИА Новости источник в иракской армии. Ранее телеканал Al-Arabiya сообщал о взрывах на территории американской базы. "Иракские группировки нанесли ракетный удар по базе Айн аль-Асад на западе Ирака" - отметил источник. В понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного иракского чиновника передавало, что директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани о "серьезных последствиях", если Ирак не предпримет действий для прекращения атак на американские военные базы в стране. С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии почти на регулярной основе подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам.
https://ria.ru/20231209/irak-1914858231.html
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в мире, ирак, центральное разведывательное управление (цру), сша
В мире, Ирак, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
Источник сообщил о второй за сутки атаке на американскую базу в Ираке
База США Айн аль-Асад на западе Ирака второй раз за сутки подверглась атаке