https://ria.ru/20231211/arktika-1915146790.html

Указатели к 16 связанным с Арктикой объектам впервые установили в Москве

Указатели к 16 связанным с Арктикой объектам впервые установили в Москве - РИА Новости, 11.12.2023

Указатели к 16 связанным с Арктикой объектам впервые установили в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства впервые установили в Москве навигацию к 16 объектам, связанным с освоением Арктики, рассказал заместитель мэра... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:00

2023-12-11T18:00

2023-12-11T18:00

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городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

петр бирюков

арктика

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства впервые установили в Москве навигацию к 16 объектам, связанным с освоением Арктики, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства впервые установили в Москве навигацию к 16 объектам, связанным с освоением Арктики. Работы проведены в рамках развития Единой системы навигации в Центральном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах. В общей сложности установили 29 указателей со специальными QR-кодами и 106 информационных полей, в том числе к мемориальным доскам советским исследователям Арктики Г.А. Ушакову и В.А. Русанову, Дому полярников на Никитском бульваре", – сообщил Бирюков. В ведомстве уточнили, что Единая система навигации создается в столице с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. Благодаря созданию Единой системы навигации москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231208/ventilyatsionnye_shakhty-1914608291.html

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