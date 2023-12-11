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Указатели к 16 связанным с Арктикой объектам впервые установили в Москве - РИА Новости, 11.12.2023
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18:00 11.12.2023
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Указатели к 16 связанным с Арктикой объектам впервые установили в Москве
Указатели к 16 связанным с Арктикой объектам впервые установили в Москве - РИА Новости, 11.12.2023
Указатели к 16 связанным с Арктикой объектам впервые установили в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства впервые установили в Москве навигацию к 16 объектам, связанным с освоением Арктики, рассказал заместитель мэра... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:00
2023-12-11T18:00
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москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
петр бирюков
арктика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства впервые установили в Москве навигацию к 16 объектам, связанным с освоением Арктики, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства впервые установили в Москве навигацию к 16 объектам, связанным с освоением Арктики. Работы проведены в рамках развития Единой системы навигации в Центральном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах. В общей сложности установили 29 указателей со специальными QR-кодами и 106 информационных полей, в том числе к мемориальным доскам советским исследователям Арктики Г.А. Ушакову и В.А. Русанову, Дому полярников на Никитском бульваре", – сообщил Бирюков. В ведомстве уточнили, что Единая система навигации создается в столице с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. Благодаря созданию Единой системы навигации москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту, добавили в ведомстве.
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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков, арктика
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Петр Бирюков, Арктика

Указатели к 16 связанным с Арктикой объектам впервые установили в Москве

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства впервые установили в Москве навигацию к 16 объектам, связанным с освоением Арктики, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства впервые установили в Москве навигацию к 16 объектам, связанным с освоением Арктики. Работы проведены в рамках развития Единой системы навигации в Центральном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах. В общей сложности установили 29 указателей со специальными QR-кодами и 106 информационных полей, в том числе к мемориальным доскам советским исследователям Арктики Г.А. Ушакову и В.А. Русанову, Дому полярников на Никитском бульваре", – сообщил Бирюков.
В ведомстве уточнили, что Единая система навигации создается в столице с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды.
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8 декабря, 14:12
Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
Благодаря созданию Единой системы навигации москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту, добавили в ведомстве.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыПетр БирюковАрктика
 
 
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