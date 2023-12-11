https://ria.ru/20231211/aktivy-1915195862.html

СМИ: ЕК планирует собрать с активов ЦБ России для Киева 15 миллиардов евро

СМИ: ЕК планирует собрать с активов ЦБ России для Киева 15 миллиардов евро - РИА Новости, 12.12.2023

СМИ: ЕК планирует собрать с активов ЦБ России для Киева 15 миллиардов евро

Еврокомиссия планирует собрать до 15 миллиардов евро на поддержку Украины из доходов от замороженных активов ЦБ РФ, сообщила в понедельник газета Financial... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-11T23:32

2023-12-11T23:32

2023-12-12T00:10

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россия

украина

киев

антон силуанов

александр де кроо

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Еврокомиссия планирует собрать до 15 миллиардов евро на поддержку Украины из доходов от замороженных активов ЦБ РФ, сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее источник в Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что ЕК во вторник предложит целый пакет мер по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов ЦБ РФ. "Во вторник Брюссель предложит оградить прибыль от замороженных активов РФ в ЕС, стремясь в конечном итоге собрать до 15 миллиардов евро для Украины", - пишет издание. Как сообщили источники издания, сперва Еврокомиссия предложит направлять доходы от замороженных активов России на отдельные счета, затем эти средства поступят в бюджет Евросоюза, выделенный на оказание помощи Киеву. По информации Financial Times, речь идет только о доходах от замороженных средств ЦБ РФ. По оценкам Еврокомиссии, они достигают примерно 3 миллиардов евро в год. Таким образом, по предварительным оценкам сумма составит 15 миллиардов евро к 2027 году, но может измениться в зависимости от процентной ставки. Как отмечает издание, странам ЕС потребуется единогласно поддержать план и дальнейшие шаги по его реализации, прежде чем деньги поступят Киеву. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор не поступило. В последнее время, на фоне раскола в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года, обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось. В середине октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи. Европейский центральный банк ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20231211/aktivy-1915187666.html

https://ria.ru/20231116/aktivy-1909928504.html

https://ria.ru/20231206/aktivy-1914023198.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, украина, киев, антон силуанов, александр де кроо, евросоюз, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии