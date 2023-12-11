https://ria.ru/20231211/aglomeratsii-1915192792.html

Чибис рассказал о работе над мастер-планами мурманских агломераций АЗРФ

Чибис рассказал о работе над мастер-планами мурманских агломераций АЗРФ - РИА Новости, 11.12.2023

Чибис рассказал о работе над мастер-планами мурманских агломераций АЗРФ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе совещания по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ под руководством президента Владимира... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T22:48

2023-12-11T22:48

2023-12-11T22:50

мурманская область

жилье

мурманская область

россия

север

владимир путин

андрей чибис

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МУРМАНСК, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе совещания по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ под руководством президента Владимира Путина обратил внимание на ряд моментов, которые необходимо учесть при работе над мастер-планами мурманских опорных населенных пунктов, в том числе связанных со стоимостью и строительством жилья, сообщило министерство информационной политики региона. В перечень опорных населённых пунктов АЗРФ вошли 16 агломераций. Для каждой из них будет подготовлен мастер-план, который будут реализовать с учётом лучших практик организации жизни в условиях Севера. Чибис озвучил ключевые вопросы, которые требуют рассмотрения в рамках работы над мастер-планами по развитию опорных населённых пунктов Мурманской области. Он отметил, что власти региона уже приступили к работе над мастер-планами, в связи с чем их реализация будет выполнена в установленные сроки. "Однако есть несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание. Первый из них – стоимость одного квадратного метра, на основании которой выделяются финансовые лимиты на расселение аварийного жилья и от которой зависит рабочий инструмент по Арктической ипотеке", - сказал Чибис. Он пояснил, что сейчас стоимость по формуле Минстроя России составляет порядка 95 тысяч рублей, однако с учётом логистических и других накладных издержек реальная стоимость строительства несколько выше. "Хотел бы попросить коллег рассмотреть возможность увеличения стоимости квадратного метра. Ещё раз говорю, это помогло бы и с точки зрения ипотеки, и в решении вопросов расселения аварийного жилья", – сообщил глава региона. Второй вопрос, который требует внимания, – это стимулирование жилищного строительства и, в том числе, его государственная поддержка. "Мы начинаем два проекта по двум арендным домам. Всё, что касается арендных домов для молодых специалистов с учётом потребности в них, требует системной поддержки государства. В рамках работы над мастер-планами мы будем разрабатывать конкретный набор предложений с учётом имеющегося опыта", – подчеркнул Чибис. Третий вопрос касается капитального ремонта построенных домов. По мнению губернатора, властям придётся в рамках работы над мастер-планами принимать дополнительные решения, которые помогут сохранить и продлить срок службы домов. "В рамках текущей программы, ориентированной на капитальный ремонт, выделенных ресурсов будет недостаточно", – отметил губернатор. В завершение доклада глава региона сообщил, что в настоящее время имеется потребность в оказании поддержки государства в части строительства образовательного кампуса, привлекательного для молодёжи Мурманской области, а также в модернизации взлетно-посадочных полос в аэропорту "Хибины", который пользуется большим спросом среди жителей и гостей региона.

https://ria.ru/20231211/aglomeratsii-1915192792.html

https://ria.ru/20231211/murmansk-1915053903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, мурманская область, россия, север, владимир путин, андрей чибис, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)