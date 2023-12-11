https://ria.ru/20231211/aglomeratsii-1915192792.html
Чибис рассказал о работе над мастер-планами мурманских агломераций АЗРФ
Чибис рассказал о работе над мастер-планами мурманских агломераций АЗРФ - РИА Новости, 11.12.2023
Чибис рассказал о работе над мастер-планами мурманских агломераций АЗРФ
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе совещания по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ под руководством президента Владимира... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T22:48
2023-12-11T22:48
2023-12-11T22:50
мурманская область
жилье
мурманская область
россия
север
владимир путин
андрей чибис
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МУРМАНСК, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе совещания по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ под руководством президента Владимира Путина обратил внимание на ряд моментов, которые необходимо учесть при работе над мастер-планами мурманских опорных населенных пунктов, в том числе связанных со стоимостью и строительством жилья, сообщило министерство информационной политики региона. В перечень опорных населённых пунктов АЗРФ вошли 16 агломераций. Для каждой из них будет подготовлен мастер-план, который будут реализовать с учётом лучших практик организации жизни в условиях Севера. Чибис озвучил ключевые вопросы, которые требуют рассмотрения в рамках работы над мастер-планами по развитию опорных населённых пунктов Мурманской области. Он отметил, что власти региона уже приступили к работе над мастер-планами, в связи с чем их реализация будет выполнена в установленные сроки. "Однако есть несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание. Первый из них – стоимость одного квадратного метра, на основании которой выделяются финансовые лимиты на расселение аварийного жилья и от которой зависит рабочий инструмент по Арктической ипотеке", - сказал Чибис. Он пояснил, что сейчас стоимость по формуле Минстроя России составляет порядка 95 тысяч рублей, однако с учётом логистических и других накладных издержек реальная стоимость строительства несколько выше. "Хотел бы попросить коллег рассмотреть возможность увеличения стоимости квадратного метра. Ещё раз говорю, это помогло бы и с точки зрения ипотеки, и в решении вопросов расселения аварийного жилья", – сообщил глава региона. Второй вопрос, который требует внимания, – это стимулирование жилищного строительства и, в том числе, его государственная поддержка. "Мы начинаем два проекта по двум арендным домам. Всё, что касается арендных домов для молодых специалистов с учётом потребности в них, требует системной поддержки государства. В рамках работы над мастер-планами мы будем разрабатывать конкретный набор предложений с учётом имеющегося опыта", – подчеркнул Чибис. Третий вопрос касается капитального ремонта построенных домов. По мнению губернатора, властям придётся в рамках работы над мастер-планами принимать дополнительные решения, которые помогут сохранить и продлить срок службы домов. "В рамках текущей программы, ориентированной на капитальный ремонт, выделенных ресурсов будет недостаточно", – отметил губернатор. В завершение доклада глава региона сообщил, что в настоящее время имеется потребность в оказании поддержки государства в части строительства образовательного кампуса, привлекательного для молодёжи Мурманской области, а также в модернизации взлетно-посадочных полос в аэропорту "Хибины", который пользуется большим спросом среди жителей и гостей региона.
https://ria.ru/20231211/aglomeratsii-1915192792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, мурманская область, россия, север, владимир путин, андрей чибис, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Мурманская область, Жилье, Мурманская область, Россия, Север, Владимир Путин, Андрей Чибис, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
МУРМАНСК, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе совещания по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ под руководством президента Владимира Путина обратил внимание на ряд моментов, которые необходимо учесть при работе над мастер-планами мурманских опорных населенных пунктов, в том числе связанных со стоимостью и строительством жилья, сообщило министерство информационной политики региона.
В перечень опорных населённых пунктов АЗРФ вошли 16 агломераций. Для каждой из них будет подготовлен мастер-план, который будут реализовать с учётом лучших практик организации жизни в условиях Севера
. Чибис озвучил ключевые вопросы, которые требуют рассмотрения в рамках работы над мастер-планами по развитию опорных населённых пунктов Мурманской области. Он отметил, что власти региона уже приступили к работе над мастер-планами, в связи с чем их реализация будет выполнена в установленные сроки.
Чибис рассказал о работе над мастер-планами мурманских агломераций АЗРФ
«
"Однако есть несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание. Первый из них – стоимость одного квадратного метра, на основании которой выделяются финансовые лимиты на расселение аварийного жилья и от которой зависит рабочий инструмент по Арктической ипотеке", - сказал Чибис.
Он пояснил, что сейчас стоимость по формуле Минстроя
России составляет порядка 95 тысяч рублей, однако с учётом логистических и других накладных издержек реальная стоимость строительства несколько выше. "Хотел бы попросить коллег рассмотреть возможность увеличения стоимости квадратного метра. Ещё раз говорю, это помогло бы и с точки зрения ипотеки, и в решении вопросов расселения аварийного жилья", – сообщил глава региона.
Второй вопрос, который требует внимания, – это стимулирование жилищного строительства и, в том числе, его государственная поддержка. "Мы начинаем два проекта по двум арендным домам. Всё, что касается арендных домов для молодых специалистов с учётом потребности в них, требует системной поддержки государства. В рамках работы над мастер-планами мы будем разрабатывать конкретный набор предложений с учётом имеющегося опыта", – подчеркнул Чибис.
Третий вопрос касается капитального ремонта построенных домов. По мнению губернатора, властям придётся в рамках работы над мастер-планами принимать дополнительные решения, которые помогут сохранить и продлить срок службы домов. "В рамках текущей программы, ориентированной на капитальный ремонт, выделенных ресурсов будет недостаточно", – отметил губернатор.
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В завершение доклада глава региона сообщил, что в настоящее время имеется потребность в оказании поддержки государства в части строительства образовательного кампуса, привлекательного для молодёжи Мурманской области, а также в модернизации взлетно-посадочных полос в аэропорту "Хибины", который пользуется большим спросом среди жителей и гостей региона.