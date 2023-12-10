https://ria.ru/20231210/zemletryasenie-1914925386.html

У берегов Перу произошло сильное землетрясение

У берегов Перу произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 10.12.2023

У берегов Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье у побережья Перу, сообщил на сайте Национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T15:14

2023-12-10T15:14

2023-12-10T15:16

в мире

перу

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье у побережья Перу, сообщил на сайте Национальный сейсмологический центр.Землетрясение было зафиксировано в 06.52 по местному времени (14.52 мск). Эпицентр располагался в 91 километре к юго-западу от города Писко. Очаг землетрясения залегал на глубине 31 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20231207/zemletryasenie-1914261096.html

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