https://ria.ru/20231210/zemletryasenie-1914925386.html
У берегов Перу произошло сильное землетрясение
У берегов Перу произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 10.12.2023
У берегов Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье у побережья Перу, сообщил на сайте Национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T15:14
2023-12-10T15:14
2023-12-10T15:16
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье у побережья Перу, сообщил на сайте Национальный сейсмологический центр.Землетрясение было зафиксировано в 06.52 по местному времени (14.52 мск). Эпицентр располагался в 91 километре к юго-западу от города Писко. Очаг землетрясения залегал на глубине 31 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20231207/zemletryasenie-1914261096.html
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в мире, перу
У берегов Перу произошло сильное землетрясение
У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8