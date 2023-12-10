https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914972665.html

Зеленский поговорил с премьером Венгрии Орбаном

Зеленский поговорил с премьером Венгрии Орбаном - РИА Новости, 10.12.2023

Зеленский поговорил с премьером Венгрии Орбаном

Президент Украины Владимир Зеленский кратко побеседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Их РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T22:00

2023-12-10T22:00

2023-12-10T22:00

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский кратко побеседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Их разговор попал в трансляцию церемонии, которую вел YouTube-канал аргентинского сената.На кадрах трансляции церемонии видно, как политики что-то активно обсуждают, однако информации о теме дискуссии нет. Официальных комментариев с обеих сторон о переговорах пока не поступало, сообщает украинское издание "Униан".Зеленский и Орбан в воскресенье присутствовали на церемонии инаугурации Милея.Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.

https://ria.ru/20231210/orban-1914971699.html

https://ria.ru/20231210/ukraina-1914921512.html

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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз