Зеленский поговорил с премьером Венгрии Орбаном
Зеленский в Аргентине поговорил с выступающим против членства Киева в ЕС Орбаном
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский кратко побеседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Их разговор попал в трансляцию церемонии, которую вел YouTube-канал аргентинского сената.
На кадрах трансляции церемонии видно, как политики что-то активно обсуждают, однако информации о теме дискуссии нет. Официальных комментариев с обеих сторон о переговорах пока не поступало, сообщает украинское издание "Униан".
Зеленский и Орбан в воскресенье присутствовали на церемонии инаугурации Милея.
Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.