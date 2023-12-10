https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914962572.html

"Тотальная катастрофа". Поведение Зеленского вызвало возмущение в Киеве

"Тотальная катастрофа". Поведение Зеленского вызвало возмущение в Киеве - РИА Новости, 10.12.2023

"Тотальная катастрофа". Поведение Зеленского вызвало возмущение в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский летает в зарубежные туры вместо того, чтобы заниматься решением проблем внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T20:16

2023-12-10T20:16

2023-12-10T20:35

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олег соскин

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский летает в зарубежные туры вместо того, чтобы заниматься решением проблем внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Ранее Зеленский отправился в Аргентину, где в воскресенье принял участие в церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея."Вместо того, чтобы заниматься страной, Зеленский поехал в такой зарубежный тур. Это все закончится ничем", — заявил Соскин.По мнению эксперта, в условиях блокады со стороны Польши, Словакии и Венгрии и деградации отношений с этими странами, а также с НАТО и ЕС, логично будет немедленно прекращать военный конфликт путем перемирия."На Украине происходит тотальная катастрофа, это уже не тупик, не спад, не провал — это уже катастрофа и один из последних гвоздей в гроб слуг народа", — резюмировал он.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Владимира Путина, Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.Как указывал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, Украина была готова заключить мир с Россией, давала письменные предложения, и Москва их в принципе одобрила, но под нажимом США киевские власти пошли на попятную.

https://ria.ru/20231210/ukraina-1914956068.html

https://ria.ru/20231210/vsu-1914932368.html

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в мире, украина, аргентина, россия, владимир зеленский, олег соскин, нато, евросоюз