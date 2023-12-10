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"Ответный удар". Зеленского предупредили о катастрофе - РИА Новости, 10.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914942522.html
"Ответный удар". Зеленского предупредили о катастрофе
"Ответный удар". Зеленского предупредили о катастрофе - РИА Новости, 10.12.2023
"Ответный удар". Зеленского предупредили о катастрофе
Украинские военные могут взбунтоваться против президента Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T17:18
2023-12-10T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
скотт риттер
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские военные могут взбунтоваться против президента Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Он больше не нужен Западу, он стал позором и помехой. Я думаю, что, если он возьмется за военный истеблишмент, ему нанесут ответный удар, который приведет к тому, что Зеленский будет политически ослаблен", — предположил он.По словам бывшего военного, в результате политики киевского режима Украина столкнулась с целым рядом кризисов, а в политическом руководстве наблюдается раскол. Риттер пояснил, что президент не хочет брать ответственность, поэтому он пытается переложить вину за неудачи на других. Сейчас его главная мишень — это генерал Валерий Залужный и ВСУ, но в итоге это приводит только к ослаблению украинской армии."Я думаю, что Зеленскому будет трудно пережить этот год", — резюмировал он.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе министерства обороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.Сам глава киевского режима в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
https://ria.ru/20231210/vsu-1914932368.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Ответный удар". Зеленского предупредили о катастрофе

Риттер: украинские военные могут нанести Зеленскому ответный удар

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские военные могут взбунтоваться против президента Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
"Он больше не нужен Западу, он стал позором и помехой. Я думаю, что, если он возьмется за военный истеблишмент, ему нанесут ответный удар, который приведет к тому, что Зеленский будет политически ослаблен", — предположил он.
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По словам бывшего военного, в результате политики киевского режима Украина столкнулась с целым рядом кризисов, а в политическом руководстве наблюдается раскол. Риттер пояснил, что президент не хочет брать ответственность, поэтому он пытается переложить вину за неудачи на других. Сейчас его главная мишень — это генерал Валерий Залужный и ВСУ, но в итоге это приводит только к ослаблению украинской армии.
"Я думаю, что Зеленскому будет трудно пережить этот год", — резюмировал он.
В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.
Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе министерства обороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.
Сам глава киевского режима в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
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