https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914942522.html

"Ответный удар". Зеленского предупредили о катастрофе

"Ответный удар". Зеленского предупредили о катастрофе - РИА Новости, 10.12.2023

"Ответный удар". Зеленского предупредили о катастрофе

Украинские военные могут взбунтоваться против президента Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T17:18

2023-12-10T17:18

2023-12-10T17:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

валерий залужный

скотт риттер

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские военные могут взбунтоваться против президента Владимира Зеленского, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Он больше не нужен Западу, он стал позором и помехой. Я думаю, что, если он возьмется за военный истеблишмент, ему нанесут ответный удар, который приведет к тому, что Зеленский будет политически ослаблен", — предположил он.По словам бывшего военного, в результате политики киевского режима Украина столкнулась с целым рядом кризисов, а в политическом руководстве наблюдается раскол. Риттер пояснил, что президент не хочет брать ответственность, поэтому он пытается переложить вину за неудачи на других. Сейчас его главная мишень — это генерал Валерий Залужный и ВСУ, но в итоге это приводит только к ослаблению украинской армии."Я думаю, что Зеленскому будет трудно пережить этот год", — резюмировал он.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе министерства обороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.Сам глава киевского режима в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.

https://ria.ru/20231210/vsu-1914932368.html

https://ria.ru/20231210/ukraina-1914921512.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша