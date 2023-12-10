В США усомнились в полномочиях Зеленского
Офицер ВС США Уилкерсон: полномочия Зеленского сомнительны
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. У власти на Украине находятся закоренелые преступники, а полномочия президента Владимира Зеленского сомнительны, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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"Я знаю, что до того, как стать президентом, он выступал <…> как комик, свободно говорящий по-русски. Я понятия не имею, каковы полномочия Зеленского, но знаю, каковы полномочия остальных", — сказал он.
Уилкерсон добавил, что большая часть денег, отправленных Киеву, осела в карманах чиновников, а правительство Украины состоит из закоренелых преступников.
Полковник в отставке также выразил сожаление, что так много мужчин и женщин погибли из-за коррумпированного режима.
Ранее газета Politico написала со ссылкой на правительственный документ, что администрация президента США Джо Байдена гораздо сильнее обеспокоена проблемой коррупции на Украине, чем она признает это на публичном уровне. В нем, по данным издания, указано, что "восприятие коррупции на высшем уровне" может "подорвать доверие украинской общественности и лидеров зарубежных стран к правительству военного времени".
Президент Литвы Гитанас Науседа также заявлял, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках Киеву оружия.