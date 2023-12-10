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В США усомнились в полномочиях Зеленского - РИА Новости, 10.12.2023
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09:04 10.12.2023 (обновлено: 10:22 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914889060.html
В США усомнились в полномочиях Зеленского
В США усомнились в полномочиях Зеленского - РИА Новости, 10.12.2023
В США усомнились в полномочиях Зеленского
У власти на Украине находятся закоренелые преступники, а полномочия президента Владимира Зеленского сомнительны, заявил бывший советник госсекретаря США,... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T09:04
2023-12-10T10:22
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
джо байден
гитанас науседа
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. У власти на Украине находятся закоренелые преступники, а полномочия президента Владимира Зеленского сомнительны, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я знаю, что до того, как стать президентом, он выступал &lt;…&gt; как комик, свободно говорящий по-русски. Я понятия не имею, каковы полномочия Зеленского, но знаю, каковы полномочия остальных", — сказал он.Уилкерсон добавил, что большая часть денег, отправленных Киеву, осела в карманах чиновников, а правительство Украины состоит из закоренелых преступников.Полковник в отставке также выразил сожаление, что так много мужчин и женщин погибли из-за коррумпированного режима.Ранее газета Politico написала со ссылкой на правительственный документ, что администрация президента США Джо Байдена гораздо сильнее обеспокоена проблемой коррупции на Украине, чем она признает это на публичном уровне. В нем, по данным издания, указано, что "восприятие коррупции на высшем уровне" может "подорвать доверие украинской общественности и лидеров зарубежных стран к правительству военного времени".Президент Литвы Гитанас Науседа также заявлял, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках Киеву оружия.
https://ria.ru/20231202/peremirie-1913292772.html
https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914841615.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, джо байден, гитанас науседа
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Гитанас Науседа
В США усомнились в полномочиях Зеленского

Офицер ВС США Уилкерсон: полномочия Зеленского сомнительны

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. У власти на Украине находятся закоренелые преступники, а полномочия президента Владимира Зеленского сомнительны, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Я знаю, что до того, как стать президентом, он выступал <…> как комик, свободно говорящий по-русски. Я понятия не имею, каковы полномочия Зеленского, но знаю, каковы полномочия остальных", — сказал он.
Уилкерсон добавил, что большая часть денег, отправленных Киеву, осела в карманах чиновников, а правительство Украины состоит из закоренелых преступников.
Полковник в отставке также выразил сожаление, что так много мужчин и женщин погибли из-за коррумпированного режима.
Владимир Зеленский и Джо Байден на встрече в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
СМИ раскрыли, какую проблему устроил Зеленский для США
2 декабря, 03:11
Ранее газета Politico написала со ссылкой на правительственный документ, что администрация президента США Джо Байдена гораздо сильнее обеспокоена проблемой коррупции на Украине, чем она признает это на публичном уровне. В нем, по данным издания, указано, что "восприятие коррупции на высшем уровне" может "подорвать доверие украинской общественности и лидеров зарубежных стран к правительству военного времени".
Президент Литвы Гитанас Науседа также заявлял, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках Киеву оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Отступил. В США заметили неожиданные перемены в поведении Зеленского
9 декабря, 18:35
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДжо БайденГитанас Науседа
 
 
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