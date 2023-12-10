https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914889060.html

В США усомнились в полномочиях Зеленского

В США усомнились в полномочиях Зеленского - РИА Новости, 10.12.2023

В США усомнились в полномочиях Зеленского

У власти на Украине находятся закоренелые преступники, а полномочия президента Владимира Зеленского сомнительны, заявил бывший советник госсекретаря США,... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T09:04

2023-12-10T09:04

2023-12-10T10:22

в мире

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владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. У власти на Украине находятся закоренелые преступники, а полномочия президента Владимира Зеленского сомнительны, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я знаю, что до того, как стать президентом, он выступал <…> как комик, свободно говорящий по-русски. Я понятия не имею, каковы полномочия Зеленского, но знаю, каковы полномочия остальных", — сказал он.Уилкерсон добавил, что большая часть денег, отправленных Киеву, осела в карманах чиновников, а правительство Украины состоит из закоренелых преступников.Полковник в отставке также выразил сожаление, что так много мужчин и женщин погибли из-за коррумпированного режима.Ранее газета Politico написала со ссылкой на правительственный документ, что администрация президента США Джо Байдена гораздо сильнее обеспокоена проблемой коррупции на Украине, чем она признает это на публичном уровне. В нем, по данным издания, указано, что "восприятие коррупции на высшем уровне" может "подорвать доверие украинской общественности и лидеров зарубежных стран к правительству военного времени".Президент Литвы Гитанас Науседа также заявлял, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках Киеву оружия.

https://ria.ru/20231202/peremirie-1913292772.html

https://ria.ru/20231209/zelenskiy-1914841615.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, джо байден, гитанас науседа