https://ria.ru/20231210/zaderzhanie-1914952397.html

В Москве задержали подозреваемого, ранившего ножом мужчин в ТЦ

В Москве задержали подозреваемого, ранившего ножом мужчин в ТЦ - РИА Новости, 10.12.2023

В Москве задержали подозреваемого, ранившего ножом мужчин в ТЦ

Потасовка в торговом центре закончилась поножовщиной на северо-западе Москвы, двое мужчин госпитализированы, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T18:50

2023-12-10T18:50

2023-12-10T18:50

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Потасовка в торговом центре закончилась поножовщиной на северо-западе Москвы, двое мужчин госпитализированы, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Сегодня около 14.50 в одном из торговых центров, расположенном на Сходненской улице столицы, произошел конфликт между четырьмя мужчинами, предположительно на бытовой почве. В результате двое мужчин получили ножевые ранения и были переданы медикам для оказания помощи", - сказали в ведомстве. В главке подчеркнули, что нападавший с места происшествия скрылся, однако четвертый участник потасовки задержан. "В настоящее время в ходе проведения необходимого комплекса мероприятий скрывшийся подозреваемый задержан полицейскими", - добавили в главке.

https://ria.ru/20231210/arest-1914918038.html

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москва

россия

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происшествия, москва, россия