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В Москве задержали подозреваемого, ранившего ножом мужчин в ТЦ - РИА Новости, 10.12.2023
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18:50 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/zaderzhanie-1914952397.html
В Москве задержали подозреваемого, ранившего ножом мужчин в ТЦ
В Москве задержали подозреваемого, ранившего ножом мужчин в ТЦ - РИА Новости, 10.12.2023
В Москве задержали подозреваемого, ранившего ножом мужчин в ТЦ
Потасовка в торговом центре закончилась поножовщиной на северо-западе Москвы, двое мужчин госпитализированы, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T18:50
2023-12-10T18:50
происшествия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Потасовка в торговом центре закончилась поножовщиной на северо-западе Москвы, двое мужчин госпитализированы, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Сегодня около 14.50 в одном из торговых центров, расположенном на Сходненской улице столицы, произошел конфликт между четырьмя мужчинами, предположительно на бытовой почве. В результате двое мужчин получили ножевые ранения и были переданы медикам для оказания помощи", - сказали в ведомстве. В главке подчеркнули, что нападавший с места происшествия скрылся, однако четвертый участник потасовки задержан. "В настоящее время в ходе проведения необходимого комплекса мероприятий скрывшийся подозреваемый задержан полицейскими", - добавили в главке.
https://ria.ru/20231210/arest-1914918038.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали подозреваемого, ранившего ножом мужчин в ТЦ

МВД: в Москве задержали подозреваемого, ранившего ножом мужчин в ТЦ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Потасовка в торговом центре закончилась поножовщиной на северо-западе Москвы, двое мужчин госпитализированы, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Сегодня около 14.50 в одном из торговых центров, расположенном на Сходненской улице столицы, произошел конфликт между четырьмя мужчинами, предположительно на бытовой почве. В результате двое мужчин получили ножевые ранения и были переданы медикам для оказания помощи", - сказали в ведомстве.
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В главке подчеркнули, что нападавший с места происшествия скрылся, однако четвертый участник потасовки задержан.
"В настоящее время в ходе проведения необходимого комплекса мероприятий скрывшийся подозреваемый задержан полицейскими", - добавили в главке.
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