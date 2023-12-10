https://ria.ru/20231210/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

Как отдыхаем в декабре-2023: праздники, выходные, норма рабочего времени

Выходные и праздники в декабре 2023: как официально отдыхаем в России

Как отдыхаем в декабре-2023: праздники, выходные, норма рабочего времени

Декабрь — зимний месяц, в котором граждане России активно готовятся к встрече Нового года, но, в отличии от января, в нем нет праздничных дней, только... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T19:56

2023-12-10T19:56

2023-12-10T20:06

праздники

россия

общество

нерабочие дни

новогодние каникулы

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Декабрь — зимний месяц, в котором граждане России активно готовятся к встрече Нового года, но, в отличии от января, в нем нет праздничных дней, только традиционные выходные: субботы и воскресенья. Производственный календарь на декабрь-2023, выгодно ли брать отпуск в этом месяце, — в материале РИА Новости.Как отдыхаем в декабре 2023Декабрь — один из немногих месяцев в году, в котором нет ни одного праздничного выходного дня, поэтому россияне смогут отдохнуть только по субботам и воскресеньям.Официальные выходные дниВсего в этом месяце будет 21 рабочий день и десять выходных: 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 и 30-31 декабря.Праздники в РоссииНовогодние каникулы начнутся 30 декабря, так как дата выпадает на субботу, и продлятся до 9 января — всего россияне будут отдыхать 10 дней. Предпраздничное 29 число будет обычным рабочим днем, хотя работодатели по своему усмотрению могут сделать его сокращенным.В декабре нет общероссийских праздников, которые были бы выходными, но субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни на территории региона. Например, в республике Калмыкия их сразу два: праздник Зул (калмыцкий Новый год, который в 2023 приходится на 7 декабря) и День памяти жертв депортации калмыцкого народа (28 декабря).12 декабря по всей стране отмечают День Конституции. До 2004 года эта дата была нерабочей, но, согласно Федеральному закону от 29.12.2004 № 201-ФЗ, праздник исключен из статьи 112 Трудового кодекса РФ.В последнем месяце года есть и другие памятные даты. Например, 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, а 5 числа — День добровольца (волонтера) РФ. День Героев Отечества пройдет 9 декабря. Также традиционно 25 декабря Рождество празднуют протестанты и католики.Производственный календарьПроизводственный календарь на следующий год ежегодно утверждается правительством РФ, в 2023 году это произошло 18 августа. В соответствии с ним, 6 и 7 января, которые совпадают с субботой и воскресеньем, переносятся на пятницу, 10 мая, и вторник, 31 декабря, а первым рабочим днем в новом году станет 9 января (вторник).Сколько рабочих днейСогласно утвержденному производственному календарю на 2023 год, в декабре будет 21 рабочий день при пятидневной рабочей неделе. При “шестидневке” рабочих дней будет 24, а выходных всего 5. При этом по решению работодателя 30 декабря могут сделать сокращенным.Норма рабочего времени в декабреВ последнем месяце года россиян ждет:Когда лучше взять отпуск в декабреДекабрь считается одним из самых выгодных месяцев для отпуска, потому что в нем большое количество рабочих дней (всего 21 в этом году, в прошлом их было 22) и отсутствие официальных праздников. Отпускные будут начисляться исходя из среднего заработка прошлых месяцев, поэтому итоговая сумма должна быть больше. При этом, если уйти на отдых в конце месяца, его можно продлить за счет новогодних каникул. Чтобы получить больше выходных, лучше начинать отпуск с пятницы и закончить в воскресенье.Куда съездить отдохнутьДекабрь идеально подходит для тех, кто любит кататься на лыжах или сноуборде или просто любоваться красотами зимней природы. Если выбирать города России, то стоит обратить внимание на Карелию, озеро Байкал, Кольский полуостров и Горный Алтай.“В Карелии можно прокатиться через сказочный зимний лес на собачьих упряжках, побывать в питомнике хаски, получить уроки езды. Также можно съездить на остров Кижи и в старинную карельскую деревню Кинерма. На Байкале будет интересно покататься на коньках по озеру и заночевать в палатках. На Кольском полуострове можно увидеть незабываемое северное сияние, а на Горном Алтае — полюбоваться лебединым озером и голубыми озерами, которые пропадают летом”, — говорит Калерия Волкова, сотрудница портала путешественников TravelAsk.Кроме того, для зимнего отдыха часто выбирают Казань, Нижний Новгород, Суздаль, Выборг, Сочи, Санкт-Петербург и Калининград. Если поездка планируется с детьми, то подойдет родина Деда Мороза — Великий Устюг. А Кострома славится не только своей архитектурой, но и тематическим парком по мотивам русских народных сказок "Берендеево царство". К тому же, считается, что город — родина Снегурочки.

https://ria.ru/20231210/tserkovnyy-1907967065.html

https://ria.ru/20231102/vykhodnye-1906842896.html

https://ria.ru/20231210/prazdniki-1906455182.html

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праздники, россия, общество, нерабочие дни, новогодние каникулы