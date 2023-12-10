https://ria.ru/20231210/venriya-1914912722.html

Венгрия пообещала не блокировать движение фур, заявила погранслужба Украины

Венгрия пообещала не блокировать движение фур, заявила погранслужба Украины - РИА Новости, 10.12.2023

Венгрия пообещала не блокировать движение фур, заявила погранслужба Украины

Венгрия пообещала не блокировать движение грузовиков на границе с Украиной во время протестов, намеченных на понедельник, заявил представитель украинской... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T13:27

2023-12-10T13:27

2023-12-10T13:27

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Венгрия пообещала не блокировать движение грузовиков на границе с Украиной во время протестов, намеченных на понедельник, заявил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадар Арваи ранее заявлял, что венгерские автоперевозчики с понедельника начнут протесты на границе с Украиной, поскольку украинские дальнобойщики разоряют венгерские логистические предприятия. "Мы взаимодействуем с венгерскими коллегами, нам сообщили, что 11 декабря около 11.00 (12.00 мск) могут начаться демонстрации, но отмечают, что якобы не будет осуществлять блокирование транспортных средств, то есть без перекрытия границы", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада". По словам Демченко, на пограничном пункте "Загонь-Чоп" сейчас ожидают пропуска около 1 тысячи транспортных средств. Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. Ситуация с фурами, следующими через Словакию на Украину, стала ухудшаться в середине ноября, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке – Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию. Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются.

https://ria.ru/20231210/ukraina-1914901299.html

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в мире, авто, украина, венгрия, словакия, андрей демченко, польша