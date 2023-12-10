Рейтинг@Mail.ru
Венгрия пообещала не блокировать движение фур, заявила погранслужба Украины - РИА Новости, 10.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/venriya-1914912722.html
Венгрия пообещала не блокировать движение фур, заявила погранслужба Украины
Венгрия пообещала не блокировать движение фур, заявила погранслужба Украины - РИА Новости, 10.12.2023
Венгрия пообещала не блокировать движение фур, заявила погранслужба Украины
Венгрия пообещала не блокировать движение грузовиков на границе с Украиной во время протестов, намеченных на понедельник, заявил представитель украинской... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T13:27
2023-12-10T13:27
в мире
авто
украина
венгрия
словакия
андрей демченко
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911822237_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_6017710f03ec370f4f1f57d7a2d3daa7.jpg
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Венгрия пообещала не блокировать движение грузовиков на границе с Украиной во время протестов, намеченных на понедельник, заявил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадар Арваи ранее заявлял, что венгерские автоперевозчики с понедельника начнут протесты на границе с Украиной, поскольку украинские дальнобойщики разоряют венгерские логистические предприятия. "Мы взаимодействуем с венгерскими коллегами, нам сообщили, что 11 декабря около 11.00 (12.00 мск) могут начаться демонстрации, но отмечают, что якобы не будет осуществлять блокирование транспортных средств, то есть без перекрытия границы", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада". По словам Демченко, на пограничном пункте "Загонь-Чоп" сейчас ожидают пропуска около 1 тысячи транспортных средств. Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. Ситуация с фурами, следующими через Словакию на Украину, стала ухудшаться в середине ноября, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке – Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию. Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются.
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914901299.html
украина
венгрия
словакия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911822237_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_67f8abe503c35e7b710f7aaa9297ca40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, украина, венгрия, словакия, андрей демченко, польша
В мире, Авто, Украина, Венгрия, Словакия, Андрей Демченко, Польша
Венгрия пообещала не блокировать движение фур, заявила погранслужба Украины

Демченко: Венгрия пообещала не блокировать движение фур на границе с Украиной

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков
Очереди из грузовиков - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Очереди из грузовиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Венгрия пообещала не блокировать движение грузовиков на границе с Украиной во время протестов, намеченных на понедельник, заявил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадар Арваи ранее заявлял, что венгерские автоперевозчики с понедельника начнут протесты на границе с Украиной, поскольку украинские дальнобойщики разоряют венгерские логистические предприятия.
«
"Мы взаимодействуем с венгерскими коллегами, нам сообщили, что 11 декабря около 11.00 (12.00 мск) могут начаться демонстрации, но отмечают, что якобы не будет осуществлять блокирование транспортных средств, то есть без перекрытия границы", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада".
По словам Демченко, на пограничном пункте "Загонь-Чоп" сейчас ожидают пропуска около 1 тысячи транспортных средств.
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
Ситуация с фурами, следующими через Словакию на Украину, стала ухудшаться в середине ноября, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке – Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию.
Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
В США Зеленскому очертили новые границы Украины
Вчера, 11:31
 
В миреАвтоУкраинаВенгрияСловакияАндрей ДемченкоПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала