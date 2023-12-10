https://ria.ru/20231210/vaktsina-1914906505.html

Минздрав согласовал обновление состава вакцины "Спутник Лайт"

Минздрав согласовал обновление состава вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 10.12.2023

Минздрав согласовал обновление состава вакцины "Спутник Лайт"

Минздрав согласовал обновление состава вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", внесены изменения в инструкцию, сообщил РИА Новости директор НИЦ... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T12:19

2023-12-10T12:19

2023-12-10T14:50

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Минздрав согласовал обновление состава вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", внесены изменения в инструкцию, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Минздрав все согласовал, внесены изменения в инструкцию. В понедельник с утра в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать. Я думаю, что это должно занять 1,5-2 часа. После этого мы имеем право ввести в электронную систему учета все 135 тысяч доз вакцины и начать отгрузку в регионы", — сказал собеседник агентства.Гинцбург спрогнозировал, что препарат начнут отгружать во второй половине дня в понедельник или во вторник. Он уточнил, что 135 тысяч доз вакцины уже наработаны и готовы.Гинцбург ранее рассказал РИА Новости, что в исследовании обновленной вакцины принимают участие 50 человек, никаких значимых побочных эффектов у добровольцев нет. В середине ноября сообщалось о завершении работ. Все результаты клинических исследований обновленной вакцины "Спутник V" официально передали в Минздрав, регистрировать препарат заново не придется, будет только внесение изменений в документы уже зарегистрированной вакцины.

https://ria.ru/20231026/covid-19-1905474860.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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