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Минздрав согласовал обновление состава вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 10.12.2023
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12:19 10.12.2023 (обновлено: 14:50 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/vaktsina-1914906505.html
Минздрав согласовал обновление состава вакцины "Спутник Лайт"
Минздрав согласовал обновление состава вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 10.12.2023
Минздрав согласовал обновление состава вакцины "Спутник Лайт"
Минздрав согласовал обновление состава вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", внесены изменения в инструкцию, сообщил РИА Новости директор НИЦ... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T12:19
2023-12-10T14:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
вакцина "спутник лайт"
вакцинация россиян от covid-19
александр гинцбург
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Минздрав согласовал обновление состава вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", внесены изменения в инструкцию, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.&quot;Минздрав все согласовал, внесены изменения в инструкцию. В понедельник с утра в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать. Я думаю, что это должно занять 1,5-2 часа. После этого мы имеем право ввести в электронную систему учета все 135 тысяч доз вакцины и начать отгрузку в регионы&quot;, — сказал собеседник агентства.Гинцбург спрогнозировал, что препарат начнут отгружать во второй половине дня в понедельник или во вторник. Он уточнил, что 135 тысяч доз вакцины уже наработаны и готовы.Гинцбург ранее рассказал РИА Новости, что в исследовании обновленной вакцины принимают участие 50 человек, никаких значимых побочных эффектов у добровольцев нет. В середине ноября сообщалось о завершении работ. Все результаты клинических исследований обновленной вакцины "Спутник V" официально передали в Минздрав, регистрировать препарат заново не придется, будет только внесение изменений в документы уже зарегистрированной вакцины.
https://ria.ru/20231026/covid-19-1905474860.html
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распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцина "спутник лайт", вакцинация россиян от covid-19, александр гинцбург, общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Вакцина "Спутник Лайт", Вакцинация россиян от COVID-19, Александр Гинцбург, Общество
Минздрав согласовал обновление состава вакцины "Спутник Лайт"

Гинцбург: Минздрав согласовал обновление состава вакцины "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной "Спутник Лайт". Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Минздрав согласовал обновление состава вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", внесены изменения в инструкцию, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«

"Минздрав все согласовал, внесены изменения в инструкцию. В понедельник с утра в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать. Я думаю, что это должно занять 1,5-2 часа. После этого мы имеем право ввести в электронную систему учета все 135 тысяч доз вакцины и начать отгрузку в регионы", — сказал собеседник агентства.

Гинцбург спрогнозировал, что препарат начнут отгружать во второй половине дня в понедельник или во вторник. Он уточнил, что 135 тысяч доз вакцины уже наработаны и готовы.
Гинцбург ранее рассказал РИА Новости, что в исследовании обновленной вакцины принимают участие 50 человек, никаких значимых побочных эффектов у добровольцев нет. В середине ноября сообщалось о завершении работ. Все результаты клинических исследований обновленной вакцины "Спутник V" официально передали в Минздрав, регистрировать препарат заново не придется, будет только внесение изменений в документы уже зарегистрированной вакцины.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Вакцина "Спутник Лайт"Вакцинация россиян от COVID-19Александр ГинцбургОбщество
 
 
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