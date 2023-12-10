"Это не тупик". В США сделали неожиданное заявление об Украине
Американский политолог Миршаймер: баланс сил на Украине сместился в пользу ВС РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации
РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские войска продолжают наступать на Украине, что указывает на развитие ситуации на фронте, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Многие утверждают, что это тупик. <…> Вы слышали это и со стороны Украины, и на Западе, но я думаю, что это утверждение ошибочно. Это не тупик: баланс сил сместился в пользу русских", — отметил он.
По словам эксперта, соотношение потерь с обеих сторон говорит о более выгодном положении российских войск, которые сейчас продолжают продвигаться вперед.
"Если послушать отчеты о состоянии ВСУ, то совершенно ясно, что многие из их подразделений находятся в тяжелом положении и едва ли могут удерживать позиции", — резюмировал Миршаймер.
Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.