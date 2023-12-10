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"Это не тупик". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 10.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 10.12.2023 (обновлено: 17:05 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914921512.html
"Это не тупик". В США сделали неожиданное заявление об Украине
"Это не тупик". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 10.12.2023
"Это не тупик". В США сделали неожиданное заявление об Украине
Российские войска продолжают наступать на Украине, что указывает на развитие ситуации на фронте, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:42
2023-12-10T17:05
специальная военная операция на украине
украина
москва
джон миршаймер
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские войска продолжают наступать на Украине, что указывает на развитие ситуации на фронте, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Многие утверждают, что это тупик. &lt;…&gt; Вы слышали это и со стороны Украины, и на Западе, но я думаю, что это утверждение ошибочно. Это не тупик: баланс сил сместился в пользу русских", — отметил он.По словам эксперта, соотношение потерь с обеих сторон говорит о более выгодном положении российских войск, которые сейчас продолжают продвигаться вперед."Если послушать отчеты о состоянии ВСУ, то совершенно ясно, что многие из их подразделений находятся в тяжелом положении и едва ли могут удерживать позиции", — резюмировал Миршаймер.Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20231210/putin-1914904457.html
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украина, москва, джон миршаймер, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, россия, чикагский университет
Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, Джон Миршаймер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Чикагский университет
"Это не тупик". В США сделали неожиданное заявление об Украине

Американский политолог Миршаймер: баланс сил на Украине сместился в пользу ВС РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские войска продолжают наступать на Украине, что указывает на развитие ситуации на фронте, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Многие утверждают, что это тупик. <…> Вы слышали это и со стороны Украины, и на Западе, но я думаю, что это утверждение ошибочно. Это не тупик: баланс сил сместился в пользу русских", — отметил он.
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По словам эксперта, соотношение потерь с обеих сторон говорит о более выгодном положении российских войск, которые сейчас продолжают продвигаться вперед.
"Если послушать отчеты о состоянии ВСУ, то совершенно ясно, что многие из их подразделений находятся в тяжелом положении и едва ли могут удерживать позиции", — резюмировал Миршаймер.
Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМоскваДжон МиршаймерСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТОРоссияЧикагский университет
 
 
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