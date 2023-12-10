https://ria.ru/20231210/ukraina-1914921512.html

"Это не тупик". В США сделали неожиданное заявление об Украине

"Это не тупик". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 10.12.2023

"Это не тупик". В США сделали неожиданное заявление об Украине

Российские войска продолжают наступать на Украине, что указывает на развитие ситуации на фронте, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T14:42

2023-12-10T14:42

2023-12-10T17:05

специальная военная операция на украине

украина

москва

джон миршаймер

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские войска продолжают наступать на Украине, что указывает на развитие ситуации на фронте, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Многие утверждают, что это тупик. <…> Вы слышали это и со стороны Украины, и на Западе, но я думаю, что это утверждение ошибочно. Это не тупик: баланс сил сместился в пользу русских", — отметил он.По словам эксперта, соотношение потерь с обеих сторон говорит о более выгодном положении российских войск, которые сейчас продолжают продвигаться вперед."Если послушать отчеты о состоянии ВСУ, то совершенно ясно, что многие из их подразделений находятся в тяжелом положении и едва ли могут удерживать позиции", — резюмировал Миршаймер.Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.

https://ria.ru/20231210/putin-1914904457.html

https://ria.ru/20231210/ukraina-1914901299.html

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