https://ria.ru/20231210/trevoga-1914970054.html
В двух областях на юге Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях на юге Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.12.2023
В двух областях на юге Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в двух областях на юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T21:33
2023-12-10T21:33
2023-12-10T21:33
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в двух областях на юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье тревогу объявляли в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Позже ее отменили. В Николаевской области, а также подконтрольной Киеву части Херсонской сигнал тревоги прозвучал в 20.57 (по мск). В 21.17 тревогу объявили в Одесской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Черниговская область
В двух областях на юге Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и части Херсонской области объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в двух областях на юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в воскресенье тревогу объявляли в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Позже ее отменили.
В Николаевской области, а также подконтрольной Киеву части Херсонской сигнал тревоги прозвучал в 20.57 (по мск). В 21.17 тревогу объявили в Одесской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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