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В двух областях на юге Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/trevoga-1914970054.html
В двух областях на юге Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях на юге Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.12.2023
В двух областях на юге Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в двух областях на юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T21:33
2023-12-10T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
черниговская область
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в двух областях на юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье тревогу объявляли в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Позже ее отменили. В Николаевской области, а также подконтрольной Киеву части Херсонской сигнал тревоги прозвучал в 20.57 (по мск). В 21.17 тревогу объявили в Одесской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Черниговская область
В двух областях на юге Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской и части Херсонской области объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в двух областях на юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в воскресенье тревогу объявляли в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Позже ее отменили.
В Николаевской области, а также подконтрольной Киеву части Херсонской сигнал тревоги прозвучал в 20.57 (по мск). В 21.17 тревогу объявили в Одесской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныЧерниговская область
 
 
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