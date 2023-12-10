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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.12.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T20:12
2023-12-10T20:12
2023-12-10T20:12
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Харьковской области сигнал тревоги прозвучал в 17.54 (18.54 мск). Через час тревогу объявили в Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, В мире
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской и еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу