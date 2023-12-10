https://ria.ru/20231210/temperatura-1914895838.html

Температура в начале декабря в Москве оказалась на 5,2 градуса ниже нормы

Температура в начале декабря в Москве оказалась на 5,2 градуса ниже нормы - РИА Новости, 10.12.2023

Температура в начале декабря в Москве оказалась на 5,2 градуса ниже нормы

Первая декада декабря в Москве оказалась на 5,2 градуса ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T10:30

2023-12-10T10:30

2023-12-10T10:30

общество

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евгений тишковец

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Первая декада декабря в Москве оказалась на 5,2 градуса ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Информация приведена в Telegram."Русская зима в России не на шутку разыгралась в начале сезона. Первая декада текущего декабря оказалась довольно холодной – в Москве на 5,2 градуса ниже климатической нормы. Минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 14,4, на Балчуге - минус 14,2, в Тушино - минус 15,1, Строгино - минус 13,9, что на 6 градусов холоднее климатической нормы. В Подмосковье самым морозным местом стал Талдом, где под утро воздух остыл до минус 17,7", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что за сутки в Москве выпало всего 0,6 миллиметра осадков, а за декаду - 35% от положенного, что лишь немного опережает климатический календарь. "Высота снежного покрова на утро 10 декабря составляет: на ВДНХ – 29 сантиметров, рекорд – 32 сантиметра в 1982 году, в Тушино – 33 сантиметра, на Балчуге – 34 сантиметра, МГУ – 40 сантиметров. Это в 3-4 раза выше положенного в это время года по климату. В Подмосковье высота сугробов варьируется от 22 сантиметров в Кашире до 34 сантиметров в Можайске", - добавил он.

https://ria.ru/20231209/pogoda-1914798544.html

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общество, москва, московская область (подмосковье), россия, евгений тишковец, погода