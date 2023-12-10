Спецоперация, 10 декабря: ВС России нанесли удар по хранилищу топлива ВСУ
МО: ВС России нанесли удар по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-80 ВС России на огневой позиции в зоне СВО
Танк Т-80 ВС России на огневой позиции в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации, развитии российского ОПК и возможном отказе Украины от участия в ОИ-2024 — в материале РИА Новости.
Ход спецоперации
- Российские войска нанесли удар по месту сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" ВСУ, а также хранилищу топлива для бронетехники, живой силе и военной технике армии противника в 128 районах, заявили в Министерстве обороны;
- Ведомство впервые сообщило о применении модернизированных Ка-52М в зоне спецоперации. В частности, новые вертолеты наносили удары по позициям украинских военных на Донецком направлении;
- Подразделения "Западной" группировки войск за прошедшие сутки отразили три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ на Купянском направлении. Потери противника составили до 30 военнослужащих и четыре единицы техники;
- На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отразила атаку в районе Серебрянского лесничества. Украинская армия потеряла до 50 солдат и два автомобиля;
- Еще одну атаку противника российские военные отбили на Запорожском направлении. Там ВСУ потеряли до 50 человек и один автомобиль;
- Группировка "Юг" отразила восемь атак на Донецком направлении. Общие потери украинских войск составили до 300 военнослужащих и девять единиц техники;
- На Южнодонецком и Херсонском направлениях нанесены удары по живой силе и технике противника в ДНР, на Запорожье и в районе Гавриловки в Херсонской области. Украинская армия потеряла на этих двух направлениях до 140 военных и семь единиц техники;
- На Херсонском направлении двое солдат ВСУ сдались в плен;
- Оперативно-тактическая авиация группировки российских войск "Запад" нанесла 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации украинских бригад, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев.
Украина без будущего
Российская оборонная промышленность набирает обороты, производство выросло в разы, работа идет все грамотнее и грамотнее, заявил президент Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле.
В то же время у Украины нет собственной базы, идеологии, промышленности и денег, а значит нет и будущего, отметил глава государства.
Он также подчеркнул, что от боевой работы участников спецоперации зависит будущее России, и пообещал посетить новые регионы.
В свою очередь, в Киеве допустили отказ от участия в Олимпийских играх в 2024 году из-за позиции МОК по допуску российских спортсменов.