https://ria.ru/20231210/spetsoperatsiya-1914961910.html

Спецоперация, 10 декабря: ВС России нанесли удар по хранилищу топлива ВСУ

Спецоперация, 10 декабря: ВС России нанесли удар по хранилищу топлива ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023

Спецоперация, 10 декабря: ВС России нанесли удар по хранилищу топлива ВСУ

О ходе спецоперации, развитии российского ОПК и возможном отказе Украины от участия в ОИ-2024 — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T20:15

2023-12-10T20:15

2023-12-10T20:32

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

запорожье

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации, развитии российского ОПК и возможном отказе Украины от участия в ОИ-2024 — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииУкраина без будущегоРоссийская оборонная промышленность набирает обороты, производство выросло в разы, работа идет все грамотнее и грамотнее, заявил президент Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле.В то же время у Украины нет собственной базы, идеологии, промышленности и денег, а значит нет и будущего, отметил глава государства. Он также подчеркнул, что от боевой работы участников спецоперации зависит будущее России, и пообещал посетить новые регионы. В свою очередь, в Киеве допустили отказ от участия в Олимпийских играх в 2024 году из-за позиции МОК по допуску российских спортсменов.

https://ria.ru/20231210/vsu-1914948869.html

россия

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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожье, в мире