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Спецоперация, 10 декабря: ВС России нанесли удар по хранилищу топлива ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 10.12.2023 (обновлено: 20:32 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/spetsoperatsiya-1914961910.html
Спецоперация, 10 декабря: ВС России нанесли удар по хранилищу топлива ВСУ
Спецоперация, 10 декабря: ВС России нанесли удар по хранилищу топлива ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023
Спецоперация, 10 декабря: ВС России нанесли удар по хранилищу топлива ВСУ
О ходе спецоперации, развитии российского ОПК и возможном отказе Украины от участия в ОИ-2024 — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T20:15
2023-12-10T20:32
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
запорожье
в мире
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации, развитии российского ОПК и возможном отказе Украины от участия в ОИ-2024 — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииУкраина без будущегоРоссийская оборонная промышленность набирает обороты, производство выросло в разы, работа идет все грамотнее и грамотнее, заявил президент Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле.В то же время у Украины нет собственной базы, идеологии, промышленности и денег, а значит нет и будущего, отметил глава государства. Он также подчеркнул, что от боевой работы участников спецоперации зависит будущее России, и пообещал посетить новые регионы. В свою очередь, в Киеве допустили отказ от участия в Олимпийских играх в 2024 году из-за позиции МОК по допуску российских спортсменов.
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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожье, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Запорожье, В мире
Спецоперация, 10 декабря: ВС России нанесли удар по хранилищу топлива ВСУ

МО: ВС России нанесли удар по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-80 ВС России на огневой позиции в зоне СВО
Танк Т-80 ВС России на огневой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-80 ВС России на огневой позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации, развитии российского ОПК и возможном отказе Украины от участия в ОИ-2024 — в материале РИА Новости.

Ход спецоперации

  • Российские войска нанесли удар по месту сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" ВСУ, а также хранилищу топлива для бронетехники, живой силе и военной технике армии противника в 128 районах, заявили в Министерстве обороны;
  • Ведомство впервые сообщило о применении модернизированных Ка-52М в зоне спецоперации. В частности, новые вертолеты наносили удары по позициям украинских военных на Донецком направлении;
  • Подразделения "Западной" группировки войск за прошедшие сутки отразили три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ на Купянском направлении. Потери противника составили до 30 военнослужащих и четыре единицы техники;
  • На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отразила атаку в районе Серебрянского лесничества. Украинская армия потеряла до 50 солдат и два автомобиля;
  • Еще одну атаку противника российские военные отбили на Запорожском направлении. Там ВСУ потеряли до 50 человек и один автомобиль;
  • Группировка "Юг" отразила восемь атак на Донецком направлении. Общие потери украинских войск составили до 300 военнослужащих и девять единиц техники;
  • На Южнодонецком и Херсонском направлениях нанесены удары по живой силе и технике противника в ДНР, на Запорожье и в районе Гавриловки в Херсонской области. Украинская армия потеряла на этих двух направлениях до 140 военных и семь единиц техники;
  • На Херсонском направлении двое солдат ВСУ сдались в плен;
  • Оперативно-тактическая авиация группировки российских войск "Запад" нанесла 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации украинских бригад, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:44
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.12.2023Посмотреть

Украина без будущего

Российская оборонная промышленность набирает обороты, производство выросло в разы, работа идет все грамотнее и грамотнее, заявил президент Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле.
В то же время у Украины нет собственной базы, идеологии, промышленности и денег, а значит нет и будущего, отметил глава государства.
Он также подчеркнул, что от боевой работы участников спецоперации зависит будущее России, и пообещал посетить новые регионы.
В свою очередь, в Киеве допустили отказ от участия в Олимпийских играх в 2024 году из-за позиции МОК по допуску российских спортсменов.
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЗапорожьеВ мире
 
 
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