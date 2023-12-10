https://ria.ru/20231210/spetsoperatsiya-1914918391.html

ВС России поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ

ВС России поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023

ВС России поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ

Российские военные поразили место сбора командного состава украинских тактических групп "Катран" и "Омаха", следует из сообщения Министерства обороны. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T14:15

2023-12-10T14:15

2023-12-10T19:26

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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новая каховка

херсонская область

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские военные поразили место сбора командного состава украинских тактических групп "Катран" и "Омаха", следует из сообщения Министерства обороны. "Нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" Вооруженных сил Украины", — заявили в ведомстве.Уточняется, что российские военнослужащие также ударили по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике в 128 районах. Кроме того, средства ПВО перехватили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также сбили 20 беспилотников армии противника.Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили:

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новая каховка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), новая каховка, херсонская область