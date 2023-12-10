ВС России поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ
МО РФ: ВС России поразили место сбора командиров групп "Катран" и "Омаха" ВСУ
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкТехники готовят авиационную ракету на аэродроме базирования истребителей ВКС России
Техники готовят авиационную ракету на аэродроме базирования истребителей ВКС России. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские военные поразили место сбора командного состава украинских тактических групп "Катран" и "Омаха", следует из сообщения Министерства обороны.
"Нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" Вооруженных сил Украины", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что российские военнослужащие также ударили по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике в 128 районах.
Кроме того, средства ПВО перехватили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также сбили 20 беспилотников армии противника.
Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили:
- 550 украинских военных самолетов;
- 257 вертолетов;
- 9608 БПЛА;
- 442 ЗРК;
- 13 955 танков и других боевых бронированных машин;
- 1188 боевых машин РСЗО;
- 7293 орудия полевой артиллерии и минометов;
- 16 147 единиц специальной военной автомобильной техники.