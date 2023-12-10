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ВС России поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 10.12.2023 (обновлено: 19:26 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/spetsoperatsiya-1914918391.html
ВС России поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ
ВС России поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023
ВС России поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ
Российские военные поразили место сбора командного состава украинских тактических групп "Катран" и "Омаха", следует из сообщения Министерства обороны. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:15
2023-12-10T19:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
новая каховка
херсонская область
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские военные поразили место сбора командного состава украинских тактических групп "Катран" и "Омаха", следует из сообщения Министерства обороны. "Нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" Вооруженных сил Украины", — заявили в ведомстве.Уточняется, что российские военнослужащие также ударили по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике в 128 районах. Кроме того, средства ПВО перехватили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также сбили 20 беспилотников армии противника.Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили:
россия
новая каховка
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Новая Каховка, Херсонская область
ВС России поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ

МО РФ: ВС России поразили место сбора командиров групп "Катран" и "Омаха" ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкТехники готовят авиационную ракету на аэродроме базирования истребителей ВКС России
Техники готовят авиационную ракету на аэродроме базирования истребителей ВКС России - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Техники готовят авиационную ракету на аэродроме базирования истребителей ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские военные поразили место сбора командного состава украинских тактических групп "Катран" и "Омаха", следует из сообщения Министерства обороны.
"Нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха" Вооруженных сил Украины", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что российские военнослужащие также ударили по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике в 128 районах.
Кроме того, средства ПВО перехватили шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также сбили 20 беспилотников армии противника.
Всего с начала спецоперации российские войска уничтожили:
  • 550 украинских военных самолетов;
  • 257 вертолетов;
  • 9608 БПЛА;
  • 442 ЗРК;
  • 13 955 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1188 боевых машин РСЗО;
  • 7293 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 16 147 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 декабря, 17:34
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Новая КаховкаХерсонская область
 
 
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