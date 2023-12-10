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Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 10.12.2023
Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС России на Донецком направлении за сутки отбила восемь атак, ВСУ потеряли до 300 человек и девять единиц техники, сообщили в Минобороны РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:08
2023-12-10T14:08
2023-12-10T14:27
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС России на Донецком направлении за сутки отбила восемь атак, ВСУ потеряли до 300 человек и девять единиц техники, сообщили в Минобороны России."На Донецком направлении грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами за сутки отражены восемь атак штурмовых групп 112-й бригады теробороны, а также 24-й механизированной, 79-й и 93-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Кирово, Марьинка и Победы Донецкой народной республики", — сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены скопления живой силы ВСУ в районах Артемовского, Красного, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Марьинки в ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка "Акация" и две гаубицы Д-30", — добавили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, россия, клещеевка, артемовский, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка, Артемовский, Безопасность
Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении
МО: российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении