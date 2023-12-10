https://ria.ru/20231210/spetsoperatsiya-1914880142.html

В Херсонской области беспилотники ВДВ поразили около 20 единиц техники ВСУ

В Херсонской области беспилотники ВДВ поразили около 20 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023

В Херсонской области беспилотники ВДВ поразили около 20 единиц техники ВСУ

Российские силы уничтожили за неделю в Херсонской области порядка 20 единиц техники ВСУ при содействии расчетов беспилотников Zala Воздушно-десантных войск... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T04:34

2023-12-10T04:34

2023-12-10T05:03

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ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Российские силы уничтожили за неделю в Херсонской области порядка 20 единиц техники ВСУ при содействии расчетов беспилотников Zala Воздушно-десантных войск группировки "Днепр", сообщили РИА Новости в Минобороны. "Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) Воздушно-десантных войск группировки войск "Днепр" непрерывно ведут круглосуточную воздушную разведку действий подразделений ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. За истекшую неделю с помощью корректировки огня артиллерии и применения ударных беспилотников было уничтожено и выведено из строя около 20 единиц различной боевой техники и большое количество живой силы ВСУ на правобережье Днепра", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20231210/ukraina-1914879342.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность