https://ria.ru/20231210/spetsoperatsiya-1914880142.html
В Херсонской области беспилотники ВДВ поразили около 20 единиц техники ВСУ
В Херсонской области беспилотники ВДВ поразили около 20 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023
В Херсонской области беспилотники ВДВ поразили около 20 единиц техники ВСУ
Российские силы уничтожили за неделю в Херсонской области порядка 20 единиц техники ВСУ при содействии расчетов беспилотников Zala Воздушно-десантных войск... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T04:34
2023-12-10T04:34
2023-12-10T05:03
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ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Российские силы уничтожили за неделю в Херсонской области порядка 20 единиц техники ВСУ при содействии расчетов беспилотников Zala Воздушно-десантных войск группировки "Днепр", сообщили РИА Новости в Минобороны. "Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) Воздушно-десантных войск группировки войск "Днепр" непрерывно ведут круглосуточную воздушную разведку действий подразделений ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. За истекшую неделю с помощью корректировки огня артиллерии и применения ударных беспилотников было уничтожено и выведено из строя около 20 единиц различной боевой техники и большое количество живой силы ВСУ на правобережье Днепра", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914879342.html
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В Херсонской области беспилотники ВДВ поразили около 20 единиц техники ВСУ
МО: в Херсонской области БПЛА ВДВ поразили около 20 единиц техники ВСУ за неделю