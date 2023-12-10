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В Херсонской области беспилотники ВДВ поразили около 20 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:34 10.12.2023 (обновлено: 05:03 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/spetsoperatsiya-1914880142.html
В Херсонской области беспилотники ВДВ поразили около 20 единиц техники ВСУ
В Херсонской области беспилотники ВДВ поразили около 20 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023
В Херсонской области беспилотники ВДВ поразили около 20 единиц техники ВСУ
Российские силы уничтожили за неделю в Херсонской области порядка 20 единиц техники ВСУ при содействии расчетов беспилотников Zala Воздушно-десантных войск... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T04:34
2023-12-10T05:03
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Российские силы уничтожили за неделю в Херсонской области порядка 20 единиц техники ВСУ при содействии расчетов беспилотников Zala Воздушно-десантных войск группировки "Днепр", сообщили РИА Новости в Минобороны. "Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) Воздушно-десантных войск группировки войск "Днепр" непрерывно ведут круглосуточную воздушную разведку действий подразделений ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. За истекшую неделю с помощью корректировки огня артиллерии и применения ударных беспилотников было уничтожено и выведено из строя около 20 единиц различной боевой техники и большое количество живой силы ВСУ на правобережье Днепра", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914879342.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Херсонской области беспилотники ВДВ поразили около 20 единиц техники ВСУ

МО: в Херсонской области БПЛА ВДВ поразили около 20 единиц техники ВСУ за неделю

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона за работой
Оператор дрона за работой - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона за работой. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 дек - РИА Новости. Российские силы уничтожили за неделю в Херсонской области порядка 20 единиц техники ВСУ при содействии расчетов беспилотников Zala Воздушно-десантных войск группировки "Днепр", сообщили РИА Новости в Минобороны.
"Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) Воздушно-десантных войск группировки войск "Днепр" непрерывно ведут круглосуточную воздушную разведку действий подразделений ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. За истекшую неделю с помощью корректировки огня артиллерии и применения ударных беспилотников было уничтожено и выведено из строя около 20 единиц различной боевой техники и большое количество живой силы ВСУ на правобережье Днепра", - сообщили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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