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Двое украинских военных сдались в плен на Херсонском направлении

Двое украинских военных сдались в плен на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.12.2023

Двое украинских военных сдались в плен на Херсонском направлении

Российские военнослужащие нанесли на Херсонском направлении поражение украинским войскам, Киев потерял здесь до 60 солдат, двое сдались в плен, сообщили в... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T14:12

2023-12-10T14:12

2023-12-10T14:27

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли на Херсонском направлении поражение украинским войскам, Киев потерял здесь до 60 солдат, двое сдались в плен, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Гавриловка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Общие потери противника на данном направлении составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Двое украинских военнослужащих сдались в плен", - добавили в МО РФ.

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в мире, россия, вооруженные силы украины, киев