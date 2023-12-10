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Двое украинских военных сдались в плен на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 10.12.2023 (обновлено: 14:27 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/spetsoperatsii-1914917775.html
Двое украинских военных сдались в плен на Херсонском направлении
Двое украинских военных сдались в плен на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.12.2023
Двое украинских военных сдались в плен на Херсонском направлении
Российские военнослужащие нанесли на Херсонском направлении поражение украинским войскам, Киев потерял здесь до 60 солдат, двое сдались в плен, сообщили в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:12
2023-12-10T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли на Херсонском направлении поражение украинским войскам, Киев потерял здесь до 60 солдат, двое сдались в плен, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Гавриловка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Общие потери противника на данном направлении составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Двое украинских военнослужащих сдались в плен", - добавили в МО РФ.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев
Двое украинских военных сдались в плен на Херсонском направлении

МО: Киев потерял до 60 военных на Херсонском направлении, двое сдались в плен

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли на Херсонском направлении поражение украинским войскам, Киев потерял здесь до 60 солдат, двое сдались в плен, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Гавриловка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Двое украинских военнослужащих сдались в плен", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 декабря, 17:34
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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