https://ria.ru/20231210/spetsoperatsii-1914917775.html
Двое украинских военных сдались в плен на Херсонском направлении
Двое украинских военных сдались в плен на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.12.2023
Двое украинских военных сдались в плен на Херсонском направлении
Российские военнослужащие нанесли на Херсонском направлении поражение украинским войскам, Киев потерял здесь до 60 солдат, двое сдались в плен, сообщили в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:12
2023-12-10T14:12
2023-12-10T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904930100_0:311:3066:2036_1920x0_80_0_0_b2a892ad736eed8fb4266223d7469379.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли на Херсонском направлении поражение украинским войскам, Киев потерял здесь до 60 солдат, двое сдались в плен, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Гавриловка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Общие потери противника на данном направлении составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Двое украинских военнослужащих сдались в плен", - добавили в МО РФ.
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904930100_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_f252843d20cd49799cd82d12e0035dbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев
Двое украинских военных сдались в плен на Херсонском направлении
МО: Киев потерял до 60 военных на Херсонском направлении, двое сдались в плен