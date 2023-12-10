https://ria.ru/20231210/spch-1914890550.html

Всеобщая декларация прав останется базовым документом, заявили в СПЧ

Всеобщая декларация прав останется базовым документом, заявили в СПЧ - РИА Новости, 10.12.2023

Всеобщая декларация прав останется базовым документом, заявили в СПЧ

Всеобщая декларация прав человека остается базовым документом, где закреплено понятие прав человека, она способствовала построению послевоенного мира без войны, РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T09:24

2023-12-10T09:24

2023-12-10T09:25

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Всеобщая декларация прав человека остается базовым документом, где закреплено понятие прав человека, она способствовала построению послевоенного мира без войны, преодолению рецидивов неонацизма, продвижению гуманизма, но проблема заключается в толковании декларации, сообщил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Ежегодно 10 декабря в мире отмечается День прав человека. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. "Всеобщая декларация прав человека по-прежнему остается базовым документом, где закреплено понятие прав человека, зафиксированы основные права и обоснование их защиты. Российская Конституция, 30-летие которой мы отмечаем, во многом использовала постулаты Всеобщей декларации прав человека. Декларация во многом способствовала построению послевоенного мира без войны, преодолению рецидивов неонацизма, продвижению гуманизма", - сообщил Брод. Однако, по его словам, вся проблема заключается в толковании и правоприменении декларации. "Мир после Второй Мировой войны сразу же столкнулся с тотальными нарушениями прав человека, имея в виду ядерные бомбардировки США японских городов. Это и захватнические войны, свержение неугодных режимов. Ситуация обострилась после того, как СССР перестал существовать. По сути США и Запад продвигали идею однополярного мироустройства, где во главу угла ставятся не права человека, а субъективное мнение определенных политических элит, которые якобы всегда правы и мироустройство подгоняют под свои геополитические и экономические потребности", - отметил правозащитник. Но после "мюнхенской речи" президента Владимира Путина, после событий 2008, 2014 годов - события в Южной Осетии, присоединение Крыма, переворот на Украине, присоединение новых регионов, по словам Брода, Россия усиленно продвигает реформирование международных правозащитных институтов. "Россия не приемлет методы однополярного мира и тех приемов, когда механизмы правозащиты используются для политического давления и подавления", - отметил он. Кроме того, Брод подчеркнул, что тема прав человека актуальна для любой страны, особенно это касается проблем безопасности. "Даже в странах, которые называют себя развитыми и демократическими, дают о себе знать терроризм, экстремистские проявления, есть угрозы безопасности для школьников, туристов, жителей мегаполисов, такие инциденты происходят регулярно. Это и всеобщие экологические проблемы, изменение климата, природные катастрофы", - сообщил Брод. То же самое, по его мнению, касается распространения наркотиков, вопросов насилия в семьях, угроз персональным данным в интернете, вопросов свободы СМИ. "Мы видим, что материя прав человека живая, она очень тонкая, ранимая и перед каждой страной стоят и всеобщие угрозы, и конкретные вызовы, исходящие из специфики общественно-политической, экономической, социальной ситуации каждой страны", - сообщил Брод. Говоря о ситуации в России, правозащитник отметил, что проблемы "безусловно" есть и привел в пример встречу Путина с членами СПЧ в преддверии Дня прав человека, где озвучивался целый комплекс проблем, связанных с вопросами образования в школах, поднятия престижа школьного учителя, вопросами правосудия, защиты прав соотечественников, лечения людей, не имеющих постоянного места жительства. "Все обсуждалось открыто, с трансляцией в прямом эфире, президент реагировал на каждый вопрос, сейчас мы ждем специальных поручений по итогам этого заседания", - отметил Брод.

https://ria.ru/20231204/putin-1913759011.html

https://ria.ru/20231206/falsifikatsiya-1914108850.html

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общество, россия, сша, ссср, александр брод, владимир путин, оон