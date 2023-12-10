https://ria.ru/20231210/sotrudnichestvo-1914920160.html

Песков рассказал об особенностях сотрудничества с ОАЭ и Саудовской Аравией

Песков рассказал об особенностях сотрудничества с ОАЭ и Саудовской Аравией - РИА Новости, 10.12.2023

Песков рассказал об особенностях сотрудничества с ОАЭ и Саудовской Аравией

Экономическое сотрудничество России с партнерами с Ближнего Востока - ОАЭ и Саудовской Аравией - сейчас не может быть полностью публичным, есть огромное... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T14:33

2023-12-10T14:33

2023-12-10T14:33

экономика

россия

ближний восток

оаэ

дмитрий песков

владимир путин

саудовская аравия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 дек - РИА Новости. Экономическое сотрудничество России с партнерами с Ближнего Востока - ОАЭ и Саудовской Аравией - сейчас не может быть полностью публичным, есть огромное количество стран-недоброжелателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Российский лидер Владимир Путин на этой неделе посетил Абу-Даби и Эр-Рияд."Экономическое сотрудничество, при всей заинтересованности, не может сейчас быть полностью публичным, потому что огромное количество недоброжелателей и огромное количество стран, которые хотят оказывать давление на нас, на наших партнеров", - сказал Песков."Поэтому нужно соблюдать определенный режим дискретности и, наверное, это является залогом того, что мы будем дальше всё наше сотрудничество расширять", - отметил он.

https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

россия

ближний восток

оаэ

саудовская аравия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, ближний восток, оаэ, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия