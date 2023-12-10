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Песков рассказал об особенностях сотрудничества с ОАЭ и Саудовской Аравией - РИА Новости, 10.12.2023
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14:33 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/sotrudnichestvo-1914920160.html
Песков рассказал об особенностях сотрудничества с ОАЭ и Саудовской Аравией
Песков рассказал об особенностях сотрудничества с ОАЭ и Саудовской Аравией - РИА Новости, 10.12.2023
Песков рассказал об особенностях сотрудничества с ОАЭ и Саудовской Аравией
Экономическое сотрудничество России с партнерами с Ближнего Востока - ОАЭ и Саудовской Аравией - сейчас не может быть полностью публичным, есть огромное... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:33
2023-12-10T14:33
экономика
россия
ближний восток
оаэ
дмитрий песков
владимир путин
саудовская аравия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 дек - РИА Новости. Экономическое сотрудничество России с партнерами с Ближнего Востока - ОАЭ и Саудовской Аравией - сейчас не может быть полностью публичным, есть огромное количество стран-недоброжелателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Российский лидер Владимир Путин на этой неделе посетил Абу-Даби и Эр-Рияд."Экономическое сотрудничество, при всей заинтересованности, не может сейчас быть полностью публичным, потому что огромное количество недоброжелателей и огромное количество стран, которые хотят оказывать давление на нас, на наших партнеров", - сказал Песков."Поэтому нужно соблюдать определенный режим дискретности и, наверное, это является залогом того, что мы будем дальше всё наше сотрудничество расширять", - отметил он.
https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
россия
ближний восток
оаэ
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экономика, россия, ближний восток, оаэ, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия
Экономика, Россия, Ближний Восток, ОАЭ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Саудовская Аравия
Песков рассказал об особенностях сотрудничества с ОАЭ и Саудовской Аравией

Песков: сотрудничество с ОАЭ и Саудовской Аравией сейчас не может быть публичным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 дек - РИА Новости. Экономическое сотрудничество России с партнерами с Ближнего Востока - ОАЭ и Саудовской Аравией - сейчас не может быть полностью публичным, есть огромное количество стран-недоброжелателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Российский лидер Владимир Путин на этой неделе посетил Абу-Даби и Эр-Рияд.
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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"Экономическое сотрудничество, при всей заинтересованности, не может сейчас быть полностью публичным, потому что огромное количество недоброжелателей и огромное количество стран, которые хотят оказывать давление на нас, на наших партнеров", - сказал Песков.
"Поэтому нужно соблюдать определенный режим дискретности и, наверное, это является залогом того, что мы будем дальше всё наше сотрудничество расширять", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (справа) в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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ЭкономикаРоссияБлижний ВостокОАЭДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская Аравия
 
 
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