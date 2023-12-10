Песков рассказал об особенностях сотрудничества с ОАЭ и Саудовской Аравией
Песков: сотрудничество с ОАЭ и Саудовской Аравией сейчас не может быть публичным
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 дек - РИА Новости. Экономическое сотрудничество России с партнерами с Ближнего Востока - ОАЭ и Саудовской Аравией - сейчас не может быть полностью публичным, есть огромное количество стран-недоброжелателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Российский лидер Владимир Путин на этой неделе посетил Абу-Даби и Эр-Рияд.
"Экономическое сотрудничество, при всей заинтересованности, не может сейчас быть полностью публичным, потому что огромное количество недоброжелателей и огромное количество стран, которые хотят оказывать давление на нас, на наших партнеров", - сказал Песков.
"Поэтому нужно соблюдать определенный режим дискретности и, наверное, это является залогом того, что мы будем дальше всё наше сотрудничество расширять", - отметил он.