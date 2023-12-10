https://ria.ru/20231210/siriya-1914951577.html
Попытки Запада изолировать Сирию не работают, заявили в ООН
Попытки Запада изолировать Сирию не работают, заявили в ООН - РИА Новости, 10.12.2023
Попытки Запада изолировать Сирию не работают, заявили в ООН
Попытки изоляции Сирии со стороны Запада в течение 13 лет не работают, заявил специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен на... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T18:37
2023-12-10T18:37
2023-12-10T18:37
в мире
сирия
гейр педерсен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_795654d6d6591ef4e6b24c8e51bae469.jpg
ДОХА, 10 дек — РИА Новости. Попытки изоляции Сирии со стороны Запада в течение 13 лет не работают, заявил специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен на посвященной ситуации в Сирии сессии в рамках Дохийского дискуссионного форума. "Запад пытался изолировать Сирию в течение 13 лет, и это не работает", - сказал Педерсен. По его словам, для решения конфликта в Сирии необходимо поднять целый ряд вопросов - например, действие санкций западных стран в отношении арабской республики.
https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_460:75:3018:1993_1920x0_80_0_0_b0527bff6ec14f2e6a157bf801fad764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, гейр педерсен
В мире, Сирия, Гейр Педерсен
Попытки Запада изолировать Сирию не работают, заявили в ООН
Спецпредставитель генсека ООН заявил о провале попытки США изолировать Сирию
ДОХА, 10 дек — РИА Новости. Попытки изоляции Сирии со стороны Запада в течение 13 лет не работают, заявил специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен на посвященной ситуации в Сирии сессии в рамках Дохийского дискуссионного форума.
"Запад пытался изолировать Сирию в течение 13 лет, и это не работает", - сказал Педерсен.
По его словам, для решения конфликта в Сирии необходимо поднять целый ряд вопросов - например, действие санкций западных стран в отношении арабской республики.
Эксперт предположил, для чего США дестабилизируют ситуацию на юге Сирии