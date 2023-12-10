https://ria.ru/20231210/siriya-1914951577.html

Попытки Запада изолировать Сирию не работают, заявили в ООН

Попытки Запада изолировать Сирию не работают, заявили в ООН - РИА Новости, 10.12.2023

Попытки Запада изолировать Сирию не работают, заявили в ООН

Попытки изоляции Сирии со стороны Запада в течение 13 лет не работают, заявил специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен на... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T18:37

2023-12-10T18:37

2023-12-10T18:37

в мире

сирия

гейр педерсен

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ДОХА, 10 дек — РИА Новости. Попытки изоляции Сирии со стороны Запада в течение 13 лет не работают, заявил специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен на посвященной ситуации в Сирии сессии в рамках Дохийского дискуссионного форума. "Запад пытался изолировать Сирию в течение 13 лет, и это не работает", - сказал Педерсен. По его словам, для решения конфликта в Сирии необходимо поднять целый ряд вопросов - например, действие санкций западных стран в отношении арабской республики.

https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html

сирия

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в мире, сирия, гейр педерсен