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Попытки Запада изолировать Сирию не работают, заявили в ООН - РИА Новости, 10.12.2023
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18:37 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/siriya-1914951577.html
Попытки Запада изолировать Сирию не работают, заявили в ООН
Попытки Запада изолировать Сирию не работают, заявили в ООН - РИА Новости, 10.12.2023
Попытки Запада изолировать Сирию не работают, заявили в ООН
Попытки изоляции Сирии со стороны Запада в течение 13 лет не работают, заявил специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен на... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T18:37
2023-12-10T18:37
в мире
сирия
гейр педерсен
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ДОХА, 10 дек — РИА Новости. Попытки изоляции Сирии со стороны Запада в течение 13 лет не работают, заявил специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен на посвященной ситуации в Сирии сессии в рамках Дохийского дискуссионного форума. "Запад пытался изолировать Сирию в течение 13 лет, и это не работает", - сказал Педерсен. По его словам, для решения конфликта в Сирии необходимо поднять целый ряд вопросов - например, действие санкций западных стран в отношении арабской республики.
https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html
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в мире, сирия, гейр педерсен
В мире, Сирия, Гейр Педерсен
Попытки Запада изолировать Сирию не работают, заявили в ООН

Спецпредставитель генсека ООН заявил о провале попытки США изолировать Сирию

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США В Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 10 дек — РИА Новости. Попытки изоляции Сирии со стороны Запада в течение 13 лет не работают, заявил специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен на посвященной ситуации в Сирии сессии в рамках Дохийского дискуссионного форума.
"Запад пытался изолировать Сирию в течение 13 лет, и это не работает", - сказал Педерсен.
По его словам, для решения конфликта в Сирии необходимо поднять целый ряд вопросов - например, действие санкций западных стран в отношении арабской республики.
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