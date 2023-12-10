Захарова прокомментировала возможное вступление Сербии в ЕС
Захарова: Сербии придется сражаться за идентичность в случае вступления в ЕС
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сербии придется сражаться за сохранение собственной идентичности, если Белград вступит в Евросоюз, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра обороны республики о желании страны проводить самостоятельную линию во внешней политике.
В интервью изданию Politika министр обороны Сербии Милош Вучевич отметил, что Белград намерен получить членство в Евросоюзе, сохранив "свое национальное ДНК" и отстаивая линию на развитие связей как с западом, так и с Пекином, Африкой, мусульманскими странами, Латинской Америкой и Россией. Сербия сохранит преемственность во внешней политике и не станет накладывать санкции на Москву, если Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича выиграет предстоящие парламентские выборы, отметил он в комментарии РИА Новости.
"Прекрасная речь. Только вся проблема в том, что в ЕС берут исключительно по признаку генномодифированного национального сознания. Посмотрите на Польшу и Венгрию, которые будучи полноправными членами Евросоюза вынуждены буквально сражаться за сохранение своей собственной идентичности. Арбитражи, суды, даже внутренние санкции - и это при том, что они члены НАТО и стабильно голосуют за незаконные антироссийские санкции", - написала Захарова.
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"Ну и не надо сбрасывать со счетов западное коварство: обещают много, а, добившись своего, не выполняют ничего", - добавила она.
Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года. Президент страны Вучич в ходе визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Белград 31 октября сообщил, что главными препятствиями для вступления Сербии в ЕС являются отказ от введения санкций в отношении России и признания независимости Косово.