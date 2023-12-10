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Захарова прокомментировала возможное вступление Сербии в ЕС - РИА Новости, 10.12.2023
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14:07 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/serbiya-1914916659.html
Захарова прокомментировала возможное вступление Сербии в ЕС
Захарова прокомментировала возможное вступление Сербии в ЕС - РИА Новости, 10.12.2023
Захарова прокомментировала возможное вступление Сербии в ЕС
Сербии придется сражаться за сохранение собственной идентичности, если Белград вступит в Евросоюз, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:07
2023-12-10T14:07
в мире
сербия
мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сербии придется сражаться за сохранение собственной идентичности, если Белград вступит в Евросоюз, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра обороны республики о желании страны проводить самостоятельную линию во внешней политике. В интервью изданию Politika министр обороны Сербии Милош Вучевич отметил, что Белград намерен получить членство в Евросоюзе, сохранив "свое национальное ДНК" и отстаивая линию на развитие связей как с западом, так и с Пекином, Африкой, мусульманскими странами, Латинской Америкой и Россией. Сербия сохранит преемственность во внешней политике и не станет накладывать санкции на Москву, если Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича выиграет предстоящие парламентские выборы, отметил он в комментарии РИА Новости. "Прекрасная речь. Только вся проблема в том, что в ЕС берут исключительно по признаку генномодифированного национального сознания. Посмотрите на Польшу и Венгрию, которые будучи полноправными членами Евросоюза вынуждены буквально сражаться за сохранение своей собственной идентичности. Арбитражи, суды, даже внутренние санкции - и это при том, что они члены НАТО и стабильно голосуют за незаконные антироссийские санкции", - написала Захарова. "Ну и не надо сбрасывать со счетов западное коварство: обещают много, а, добившись своего, не выполняют ничего", - добавила она. Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года. Президент страны Вучич в ходе визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Белград 31 октября сообщил, что главными препятствиями для вступления Сербии в ЕС являются отказ от введения санкций в отношении России и признания независимости Косово.
https://ria.ru/20231210/serbiya-1914915774.html
https://ria.ru/20230917/vuchich-1896781277.html
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в мире, сербия, мария захарова, евросоюз
В мире, Сербия, Мария Захарова, Евросоюз
Захарова прокомментировала возможное вступление Сербии в ЕС

Захарова: Сербии придется сражаться за идентичность в случае вступления в ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сербии придется сражаться за сохранение собственной идентичности, если Белград вступит в Евросоюз, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра обороны республики о желании страны проводить самостоятельную линию во внешней политике.
В интервью изданию Politika министр обороны Сербии Милош Вучевич отметил, что Белград намерен получить членство в Евросоюзе, сохранив "свое национальное ДНК" и отстаивая линию на развитие связей как с западом, так и с Пекином, Африкой, мусульманскими странами, Латинской Америкой и Россией. Сербия сохранит преемственность во внешней политике и не станет накладывать санкции на Москву, если Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича выиграет предстоящие парламентские выборы, отметил он в комментарии РИА Новости.
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"Прекрасная речь. Только вся проблема в том, что в ЕС берут исключительно по признаку генномодифированного национального сознания. Посмотрите на Польшу и Венгрию, которые будучи полноправными членами Евросоюза вынуждены буквально сражаться за сохранение своей собственной идентичности. Арбитражи, суды, даже внутренние санкции - и это при том, что они члены НАТО и стабильно голосуют за незаконные антироссийские санкции", - написала Захарова.
«
"Ну и не надо сбрасывать со счетов западное коварство: обещают много, а, добившись своего, не выполняют ничего", - добавила она.
Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года. Президент страны Вучич в ходе визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Белград 31 октября сообщил, что главными препятствиями для вступления Сербии в ЕС являются отказ от введения санкций в отношении России и признания независимости Косово.
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