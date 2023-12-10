https://ria.ru/20231210/saratov-1914936102.html

В Саратове открыли пункт обогрева после аварии на теплосетях

В Саратове открыли пункт обогрева после аварии на теплосетях - РИА Новости, 10.12.2023

В Саратове открыли пункт обогрева после аварии на теплосетях

Пункт обогрева открыли на базе школы в Саратове, где из-за коммунальной аварии в мороз без отопления остались более 140 многоквартирных домов, в которых... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T16:20

2023-12-10T16:20

2023-12-10T16:20

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 10 дек - РИА Новости. Пункт обогрева открыли на базе школы в Саратове, где из-за коммунальной аварии в мороз без отопления остались более 140 многоквартирных домов, в которых проживает около 28 тысяч человек, сообщила мэр города Лада Мокроусова в Telegram-канале. Ранее прокуратура сообщила, что на улице Куприянова Ленинского района Саратова произошла авария на тепловых сетях диаметром 1200 миллиметров. В зону отключения попали более 140 многоквартирных домов, в которых проживает около 28 тысяч человек, и семь объектов социальной сферы. По данным местного филиала ПАО "Т Плюс", дефект трубопровода был обнаружен при проведении планового обхода, завершить работы по устранению повреждения планируется до 12.00 (11.00 мск) понедельника. "В настоящее время производится расчистка плит перекрытия. После их демонтажа и определения характера повреждения, рабочие приступят к сварочным работам. Специалистам поручено вести мониторинг температурного режима в домах граждан. На территории школы 46 администрацией организован пункт обогрева. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу тепла", - написала Мокроусова. В настоящее время в Саратове 10 градусов мороза.

саратов

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратов