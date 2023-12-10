https://ria.ru/20231210/samolet-1914910585.html
В Якутии пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности
В Якутии пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности - РИА Новости, 10.12.2023
В Якутии пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности
Самолет в Якутии со 100 пассажирами и шестью членами экипажа на борту вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T13:11
2023-12-10T13:11
2023-12-10T13:11
происшествия
республика саха (якутия)
иркутск
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Самолет в Якутии со 100 пассажирами и шестью членами экипажа на борту вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Десятого декабря около 12.49 часов (экипаж воздушного судна АО "Авиакомпания "ИрАэро", выполнявшего рейс по маршруту "Талакан-Иркутск", доложил о невозможности уборки шасси, в связи с чем принято решение о возвращении в аэропорт вылета (Талакан)", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что самолет благополучно сел в аэропорту поселка Талакан, на борту находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов и прав пассажиров.
https://ria.ru/20231208/samolet-1914512567.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика саха (якутия), иркутск
Происшествия, Республика Саха (Якутия), Иркутск
В Якутии пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности
В Якутии борт со ста пассажирами вернулся в аэропорт из-за неисправности шасси