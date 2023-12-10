https://ria.ru/20231210/samolet-1914910585.html

В Якутии пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

В Якутии пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности - РИА Новости, 10.12.2023

В Якутии пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет в Якутии со 100 пассажирами и шестью членами экипажа на борту вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T13:11

2023-12-10T13:11

2023-12-10T13:11

происшествия

республика саха (якутия)

иркутск

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Самолет в Якутии со 100 пассажирами и шестью членами экипажа на борту вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Десятого декабря около 12.49 часов (экипаж воздушного судна АО "Авиакомпания "ИрАэро", выполнявшего рейс по маршруту "Талакан-Иркутск", доложил о невозможности уборки шасси, в связи с чем принято решение о возвращении в аэропорт вылета (Талакан)", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что самолет благополучно сел в аэропорту поселка Талакан, на борту находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов и прав пассажиров.

https://ria.ru/20231208/samolet-1914512567.html

республика саха (якутия)

иркутск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, республика саха (якутия), иркутск