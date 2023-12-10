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В Якутии пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности - РИА Новости, 10.12.2023
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13:11 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/samolet-1914910585.html
В Якутии пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности
В Якутии пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности - РИА Новости, 10.12.2023
В Якутии пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности
Самолет в Якутии со 100 пассажирами и шестью членами экипажа на борту вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T13:11
2023-12-10T13:11
происшествия
республика саха (якутия)
иркутск
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Самолет в Якутии со 100 пассажирами и шестью членами экипажа на борту вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Десятого декабря около 12.49 часов (экипаж воздушного судна АО "Авиакомпания "ИрАэро", выполнявшего рейс по маршруту "Талакан-Иркутск", доложил о невозможности уборки шасси, в связи с чем принято решение о возвращении в аэропорт вылета (Талакан)", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что самолет благополучно сел в аэропорту поселка Талакан, на борту находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов и прав пассажиров.
https://ria.ru/20231208/samolet-1914512567.html
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происшествия, республика саха (якутия), иркутск
Происшествия, Республика Саха (Якутия), Иркутск
В Якутии пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

В Якутии борт со ста пассажирами вернулся в аэропорт из-за неисправности шасси

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский авиалайнер авиакомпании "ИрАэро"
Пассажирский авиалайнер авиакомпании ИрАэро - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирский авиалайнер авиакомпании "ИрАэро" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Самолет в Якутии со 100 пассажирами и шестью членами экипажа на борту вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«
"Десятого декабря около 12.49 часов (экипаж воздушного судна АО "Авиакомпания "ИрАэро", выполнявшего рейс по маршруту "Талакан-Иркутск", доложил о невозможности уборки шасси, в связи с чем принято решение о возвращении в аэропорт вылета (Талакан)", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что самолет благополучно сел в аэропорту поселка Талакан, на борту находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа.
Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов и прав пассажиров.
Самолет Боинг 737-800, следовавший рейсом Новосибирск-Москва и совершивший посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска из-за помпажа двигателей. 8 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)Иркутск
 
 
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