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Патриарх Кирилл заявил, что считает Россию свободной страной - РИА Новости, 10.12.2023
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Религия
 
23:40 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/rossiya-1914978506.html
Патриарх Кирилл заявил, что считает Россию свободной страной
Патриарх Кирилл заявил, что считает Россию свободной страной - РИА Новости, 10.12.2023
Патриарх Кирилл заявил, что считает Россию свободной страной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что считает свободными всего около пяти стран в мире, одна из которых – Россия. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T23:40
2023-12-10T23:40
религия
владимир колокольцев
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
москва
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что считает свободными всего около пяти стран в мире, одна из которых – Россия. "Благополучие не должно нас отдалять от Бога — наоборот, мы должны благодарить Господа за каждый прожитый день, за то, что мы живем в реально свободной стране. Таких стран я насчитал всего пять, может, чуть больше, ведь все остальные не являются реально свободными. Но мы живем в реально свободной стране и должны благодарить Господа за все это. Молиться за отечество наше, за нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, православного человека, ясно сознающего огромную ответственность, которая возложена на него свыше. Мы должны молиться и за воинов наших, и за тех, кто оберегает страну не только от врагов внешних, но и от всякого беспорядка, правонарушений и всего того, что может привести к междоусобице, если не будет остановлено силой", - сказал патриарх после великого освящения храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами – храма при ГУ МВД России по Москве. На богослужении присутствовали министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и другие офицеры ведомства. По данным на сайте храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами, в 1679 году полковой каменный храм был построен стрельцами вместо ранее существовавшего деревянного во имя святого священномученика Климента, папы Римского. После расформирования стрелецких полков на месте стрелецкой слободы были расположены Петровские казармы, а позже - Московская жандармерия. В советское время церковь сохранилась, но в ней были размещены светские учреждения. В 1995 году храм возвратили Церкви. МВД помогало храму с восстановлением. В 2002 году патриархом Алексием ll был присвоен статус храма при ГУ МВД России по Москве. В 2015 году на территории храма открыли памятник московским сыщикам, погибшим при исполнении служебного долга. Сейчас храм отреставрирован.
https://ria.ru/20231128/mir-1912458749.html
https://ria.ru/20231126/patriarkh-1911948181.html
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владимир колокольцев, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, москва
Религия, Владимир Колокольцев, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Москва
Патриарх Кирилл заявил, что считает Россию свободной страной

Патриарх Кирилл заявил, что считает свободными пять стран, в том числе Россию

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что считает свободными всего около пяти стран в мире, одна из которых – Россия.
"Благополучие не должно нас отдалять от Бога — наоборот, мы должны благодарить Господа за каждый прожитый день, за то, что мы живем в реально свободной стране. Таких стран я насчитал всего пять, может, чуть больше, ведь все остальные не являются реально свободными. Но мы живем в реально свободной стране и должны благодарить Господа за все это. Молиться за отечество наше, за нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, православного человека, ясно сознающего огромную ответственность, которая возложена на него свыше. Мы должны молиться и за воинов наших, и за тех, кто оберегает страну не только от врагов внешних, но и от всякого беспорядка, правонарушений и всего того, что может привести к междоусобице, если не будет остановлено силой", - сказал патриарх после великого освящения храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами – храма при ГУ МВД России по Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XXV Всемирного Русского народного собора. 28 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Патриарх Кирилл назвал формулу Русского мира
28 ноября, 17:56
На богослужении присутствовали министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и другие офицеры ведомства.
По данным на сайте храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами, в 1679 году полковой каменный храм был построен стрельцами вместо ранее существовавшего деревянного во имя святого священномученика Климента, папы Римского. После расформирования стрелецких полков на месте стрелецкой слободы были расположены Петровские казармы, а позже - Московская жандармерия.
В советское время церковь сохранилась, но в ней были размещены светские учреждения. В 1995 году храм возвратили Церкви. МВД помогало храму с восстановлением. В 2002 году патриархом Алексием ll был присвоен статус храма при ГУ МВД России по Москве. В 2015 году на территории храма открыли памятник московским сыщикам, погибшим при исполнении служебного долга. Сейчас храм отреставрирован.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Патриарх Кирилл назвал важнейшую составляющую всех религий
26 ноября, 16:24
 
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