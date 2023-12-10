https://ria.ru/20231210/rossiya-1914978506.html

Патриарх Кирилл заявил, что считает Россию свободной страной

Патриарх Кирилл заявил, что считает Россию свободной страной - РИА Новости, 10.12.2023

Патриарх Кирилл заявил, что считает Россию свободной страной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что считает свободными всего около пяти стран в мире, одна из которых – Россия. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T23:40

2023-12-10T23:40

2023-12-10T23:40

религия

владимир колокольцев

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

москва

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что считает свободными всего около пяти стран в мире, одна из которых – Россия. "Благополучие не должно нас отдалять от Бога — наоборот, мы должны благодарить Господа за каждый прожитый день, за то, что мы живем в реально свободной стране. Таких стран я насчитал всего пять, может, чуть больше, ведь все остальные не являются реально свободными. Но мы живем в реально свободной стране и должны благодарить Господа за все это. Молиться за отечество наше, за нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, православного человека, ясно сознающего огромную ответственность, которая возложена на него свыше. Мы должны молиться и за воинов наших, и за тех, кто оберегает страну не только от врагов внешних, но и от всякого беспорядка, правонарушений и всего того, что может привести к междоусобице, если не будет остановлено силой", - сказал патриарх после великого освящения храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами – храма при ГУ МВД России по Москве. На богослужении присутствовали министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и другие офицеры ведомства. По данным на сайте храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами, в 1679 году полковой каменный храм был построен стрельцами вместо ранее существовавшего деревянного во имя святого священномученика Климента, папы Римского. После расформирования стрелецких полков на месте стрелецкой слободы были расположены Петровские казармы, а позже - Московская жандармерия. В советское время церковь сохранилась, но в ней были размещены светские учреждения. В 1995 году храм возвратили Церкви. МВД помогало храму с восстановлением. В 2002 году патриархом Алексием ll был присвоен статус храма при ГУ МВД России по Москве. В 2015 году на территории храма открыли памятник московским сыщикам, погибшим при исполнении служебного долга. Сейчас храм отреставрирован.

https://ria.ru/20231128/mir-1912458749.html

https://ria.ru/20231126/patriarkh-1911948181.html

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владимир колокольцев, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, москва