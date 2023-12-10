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Оглушительная победа. В Британии сделали страшное предсказание Украине - РИА Новости, 10.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 10.12.2023 (обновлено: 17:17 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/rossiya-1914924452.html
Оглушительная победа. В Британии сделали страшное предсказание Украине
Оглушительная победа. В Британии сделали страшное предсказание Украине - РИА Новости, 10.12.2023
Оглушительная победа. В Британии сделали страшное предсказание Украине
Оглушительная победа России на Украине становится все ближе, пишет The Telegraph. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T15:07
2023-12-10T17:17
в мире
украина
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россия
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Оглушительная победа России на Украине становится все ближе, пишет The Telegraph.&quot;По мере того как измученные украинцы отступают от российских укреплений и минных полей, инициатива переходит к Москве&quot;, — говорится в материале.Автор статьи проводит параллель с Первой мировой войной, отмечая, что отчасти она закончилась в пользу тех, у кого было больше солдат. Сегодня, возвращаясь к конфликту между Москвой и Киевом, демографическое преимущество на стороне России: ее население в три с четвертью раза превышает население ее соседа.В дополнение к этому на международной арене ситуация также перестает складываться в пользу Украины, указано в материале. Так, расчет Владимира Путина на усталость западных партнеров Киева от конфликта оправдывается: даже если Дональда Трампа, обещающего свернуть всю помощь Украине, не изберут президентом США в 2024 году, в Штатах уже наблюдается чрезвычайная усталость от Владимира Зеленского.В ноябре координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Кроме того, несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, объявлял, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914901299.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Оглушительная победа. В Британии сделали страшное предсказание Украине

The Telegraph: Россия может одержать оглушительную победу на Украине

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Оглушительная победа России на Украине становится все ближе, пишет The Telegraph.
«

"По мере того как измученные украинцы отступают от российских укреплений и минных полей, инициатива переходит к Москве", — говорится в материале.

Автор статьи проводит параллель с Первой мировой войной, отмечая, что отчасти она закончилась в пользу тех, у кого было больше солдат. Сегодня, возвращаясь к конфликту между Москвой и Киевом, демографическое преимущество на стороне России: ее население в три с четвертью раза превышает население ее соседа.
В дополнение к этому на международной арене ситуация также перестает складываться в пользу Украины, указано в материале. Так, расчет Владимира Путина на усталость западных партнеров Киева от конфликта оправдывается: даже если Дональда Трампа, обещающего свернуть всю помощь Украине, не изберут президентом США в 2024 году, в Штатах уже наблюдается чрезвычайная усталость от Владимира Зеленского.
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В США Зеленскому очертили новые границы Украины
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В ноябре координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Кроме того, несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.
В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, объявлял, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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