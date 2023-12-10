https://ria.ru/20231210/rossiya-1914924452.html

Оглушительная победа. В Британии сделали страшное предсказание Украине

Оглушительная победа. В Британии сделали страшное предсказание Украине - РИА Новости, 10.12.2023

Оглушительная победа. В Британии сделали страшное предсказание Украине

Оглушительная победа России на Украине становится все ближе, пишет The Telegraph. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T15:07

2023-12-10T15:07

2023-12-10T17:17

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Оглушительная победа России на Украине становится все ближе, пишет The Telegraph."По мере того как измученные украинцы отступают от российских укреплений и минных полей, инициатива переходит к Москве", — говорится в материале.Автор статьи проводит параллель с Первой мировой войной, отмечая, что отчасти она закончилась в пользу тех, у кого было больше солдат. Сегодня, возвращаясь к конфликту между Москвой и Киевом, демографическое преимущество на стороне России: ее население в три с четвертью раза превышает население ее соседа.В дополнение к этому на международной арене ситуация также перестает складываться в пользу Украины, указано в материале. Так, расчет Владимира Путина на усталость западных партнеров Киева от конфликта оправдывается: даже если Дональда Трампа, обещающего свернуть всю помощь Украине, не изберут президентом США в 2024 году, в Штатах уже наблюдается чрезвычайная усталость от Владимира Зеленского.В ноябре координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Кроме того, несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о желании продолжить помогать ВСУ, в прошлом месяце Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву миллион снарядов до марта 2024 года.В начале ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, объявлял, что Братислава больше не будет поставлять оружие Украине со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро. О планах отказаться от поставок вооружений Киеву высказался и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против отправки оружия Украине с начала спецоперации.

https://ria.ru/20231210/ukraina-1914901299.html

https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914889060.html

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