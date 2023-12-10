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Президент Ирана осудил США за наложение вето на резолюцию СБ ООН по Газе - РИА Новости, 10.12.2023
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22:00 10.12.2023 (обновлено: 22:02 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/rezolyutsiya-1914972829.html
Президент Ирана осудил США за наложение вето на резолюцию СБ ООН по Газе
Президент Ирана осудил США за наложение вето на резолюцию СБ ООН по Газе - РИА Новости, 10.12.2023
Президент Ирана осудил США за наложение вето на резолюцию СБ ООН по Газе
Происходящее в секторе Газа показало всему миру бесчеловечное лицо правительства США, заявил на заседании правительства в воскресенье президент Ирана Эбрахим... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T22:00
2023-12-10T22:02
в мире
израиль
сша
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
иран
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ТЕГЕРАН, 10 дек – РИА Новости. Происходящее в секторе Газа показало всему миру бесчеловечное лицо правительства США, заявил на заседании правительства в воскресенье президент Ирана Эбрахим Раиси. Ранее США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие Советом Безопасности ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве. "События в Газе сняли завесу лицемерия с лица США и показали миру жестокое, негуманное и бесчеловечное лицо американского правительства", – приводит слова Раиси официальный сайт президента. Подчеркнув, что весь мир сегодня осознал необходимость положить конец политике однополярности на международной арене, Раиси заявил: "Это пробуждение народов обязательно создаст основу для изменения ситуации в мире и принесет радостную весть о прекращении (политики – ред.) однополярности и о господстве в мире справедливой системы, основанной на многополярности". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
израиль
сша
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в мире, израиль, сша, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран
В мире, Израиль, США, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Иран
Президент Ирана осудил США за наложение вето на резолюцию СБ ООН по Газе

Президент Ирана Раиси осудил США за наложение вето на резолюцию СБ ООН по Газе

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке
Заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 10 дек – РИА Новости. Происходящее в секторе Газа показало всему миру бесчеловечное лицо правительства США, заявил на заседании правительства в воскресенье президент Ирана Эбрахим Раиси.
Ранее США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие Советом Безопасности ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве.
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"События в Газе сняли завесу лицемерия с лица США и показали миру жестокое, негуманное и бесчеловечное лицо американского правительства", – приводит слова Раиси официальный сайт президента.
Подчеркнув, что весь мир сегодня осознал необходимость положить конец политике однополярности на международной арене, Раиси заявил: "Это пробуждение народов обязательно создаст основу для изменения ситуации в мире и принесет радостную весть о прекращении (политики – ред.) однополярности и о господстве в мире справедливой системы, основанной на многополярности".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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