https://ria.ru/20231210/pvo-1914919718.html

Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.12.2023

Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 20 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T14:27

2023-12-10T14:27

2023-12-10T14:27

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 20 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Алешки, Новая Каховка, Каиры Херсонской области, Ольшан в Луганской народной республики, Пантелеймоновка, Пески и Трудовское Донецкой народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9608 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 955 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7293 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 147 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231206/spetsoperatsiya-1914114051.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, пво