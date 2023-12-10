https://ria.ru/20231210/putin-1914899653.html
Путин пообещал посетить новые регионы
Путин пообещал посетить новые регионы - РИА Новости, 10.12.2023
Путин пообещал посетить новые регионы
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения пообещал Герою ДНР Артему Жоге обязательно посетить новые регионы России. Кадры были опубликованы в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T11:17
2023-12-10T11:17
2023-12-10T11:33
общество
владимир путин
донецкая народная республика
артем жога
павел зарубин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения пообещал Герою ДНР Артему Жоге обязательно посетить новые регионы России. Кадры были опубликованы в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.На церемонии награждения, приуроченной к Дню Героев Отечества, состоявшейся 8 декабря, Жога предложил Путину посетить новые территории, когда там "станет немножко потише"."Обязательно, а как же!" - ответил Путин.
https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, донецкая народная республика, артем жога, павел зарубин
Общество, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Артем Жога, Павел Зарубин
Путин пообещал посетить новые регионы
Путин пообещал Герою ДНР Артему Жоге, что обязательно посетит новые регионы