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Путин пообещал посетить новые регионы - РИА Новости, 10.12.2023
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11:17 10.12.2023 (обновлено: 11:33 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/putin-1914899653.html
Путин пообещал посетить новые регионы
Путин пообещал посетить новые регионы - РИА Новости, 10.12.2023
Путин пообещал посетить новые регионы
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения пообещал Герою ДНР Артему Жоге обязательно посетить новые регионы России. Кадры были опубликованы в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T11:17
2023-12-10T11:33
общество
владимир путин
донецкая народная республика
артем жога
павел зарубин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения пообещал Герою ДНР Артему Жоге обязательно посетить новые регионы России. Кадры были опубликованы в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.На церемонии награждения, приуроченной к Дню Героев Отечества, состоявшейся 8 декабря, Жога предложил Путину посетить новые территории, когда там "станет немножко потише"."Обязательно, а как же!" - ответил Путин.
https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html
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общество, владимир путин, донецкая народная республика, артем жога, павел зарубин
Общество, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Артем Жога, Павел Зарубин
Путин пообещал посетить новые регионы

Путин пообещал Герою ДНР Артему Жоге, что обязательно посетит новые регионы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения пообещал Герою ДНР Артему Жоге обязательно посетить новые регионы России. Кадры были опубликованы в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
На церемонии награждения, приуроченной к Дню Героев Отечества, состоявшейся 8 декабря, Жога предложил Путину посетить новые территории, когда там "станет немножко потише".
"Обязательно, а как же!" - ответил Путин.
Президент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Путин снова обратится к главному источнику своей силы
8 декабря, 17:29
 
ОбществоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаАртем ЖогаПавел Зарубин
 
 
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