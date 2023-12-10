https://ria.ru/20231210/putin-1914899653.html

Путин пообещал посетить новые регионы

Путин пообещал посетить новые регионы - РИА Новости, 10.12.2023

Путин пообещал посетить новые регионы

Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения пообещал Герою ДНР Артему Жоге обязательно посетить новые регионы России. Кадры были опубликованы в... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T11:17

2023-12-10T11:17

2023-12-10T11:33

общество

владимир путин

донецкая народная республика

артем жога

павел зарубин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения пообещал Герою ДНР Артему Жоге обязательно посетить новые регионы России. Кадры были опубликованы в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.На церемонии награждения, приуроченной к Дню Героев Отечества, состоявшейся 8 декабря, Жога предложил Путину посетить новые территории, когда там "станет немножко потише"."Обязательно, а как же!" - ответил Путин.

https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, донецкая народная республика, артем жога, павел зарубин