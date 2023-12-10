https://ria.ru/20231210/pridnestrove-1914915609.html

В Молдавии заявили о новом обороте в процессе реинтеграции Приднестровья

В Молдавии заявили о новом обороте в процессе реинтеграции Приднестровья - РИА Новости, 10.12.2023

В Молдавии заявили о новом обороте в процессе реинтеграции Приднестровья

Процесс реинтеграции Приднестровья принял новый оборот, поскольку он происходит не посредством переговоров, заявил вице-премьер Олег Серебрян в эфире телеканала РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T13:58

2023-12-10T13:58

2023-12-10T13:58

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КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Процесс реинтеграции Приднестровья принял новый оборот, поскольку он происходит не посредством переговоров, заявил вице-премьер Олег Серебрян в эфире телеканала TV8. Ранее Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта на Украине. "У России и Украины теперь другие приоритеты. Геополитическая ситуация изменилась, процесс реинтеграции принял новый оборот. То есть реинтеграция не происходит посредством переговоров, как это было раньше", - заявил Серебрян. По его словам, процесс изменился, но он все же не остановлен. "Происходит постепенное внедрение молдавских законов в приднестровском регионе, их распространение", - пояснил вице-премьер. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20231202/moldaviya-1913320539.html

https://ria.ru/20231201/pridnestrove-1913259709.html

https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, украина, россия, приднестровская молдавская республика