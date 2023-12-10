https://ria.ru/20231210/pridnestrove-1914915609.html
В Молдавии заявили о новом обороте в процессе реинтеграции Приднестровья
В Молдавии заявили о новом обороте в процессе реинтеграции Приднестровья - РИА Новости, 10.12.2023
В Молдавии заявили о новом обороте в процессе реинтеграции Приднестровья
Процесс реинтеграции Приднестровья принял новый оборот, поскольку он происходит не посредством переговоров, заявил вице-премьер Олег Серебрян в эфире телеканала РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T13:58
2023-12-10T13:58
2023-12-10T13:58
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КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Процесс реинтеграции Приднестровья принял новый оборот, поскольку он происходит не посредством переговоров, заявил вице-премьер Олег Серебрян в эфире телеканала TV8. Ранее Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта на Украине. "У России и Украины теперь другие приоритеты. Геополитическая ситуация изменилась, процесс реинтеграции принял новый оборот. То есть реинтеграция не происходит посредством переговоров, как это было раньше", - заявил Серебрян. По его словам, процесс изменился, но он все же не остановлен. "Происходит постепенное внедрение молдавских законов в приднестровском регионе, их распространение", - пояснил вице-премьер. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231202/moldaviya-1913320539.html
https://ria.ru/20231201/pridnestrove-1913259709.html
https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, украина, россия, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Украина, Россия, Приднестровская Молдавская Республика
В Молдавии заявили о новом обороте в процессе реинтеграции Приднестровья
Вице-премьер Серебрян: процесс реинтеграции Приднестровья принял новый оборот