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Пожар в жилом доме в Сыктывкаре распространился на четыре этажа
Пожар в жилом доме в Сыктывкаре распространился на четыре этажа - РИА Новости, 10.12.2023
Пожар в жилом доме в Сыктывкаре распространился на четыре этажа
Пожар, возникший в квартире многоэтажки в Сыктывкаре, охватил балконы с пятого по восьмой этаж, эвакуированы шесть человек, сообщило управление МЧС России по... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T23:47
2023-12-10T23:47
2023-12-10T23:47
происшествия
сыктывкар
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Пожар, возникший в квартире многоэтажки в Сыктывкаре, охватил балконы с пятого по восьмой этаж, эвакуированы шесть человек, сообщило управление МЧС России по республике Коми. Ранее МЧС РФ сообщало, что спасатели тушат пожар в многоэтажке в Сыктывкаре, информации о пострадавших нет. "В 21.37 на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела квартира на 5-м этаже, происходило задымление... этажей, расположенных выше... В 22.20 открытое горение по наружным балконам с 5 по 8 этаж. Работают 11 автоцистерн и две автолестницы", - сообщается в Telegram-канале управления МЧС Коми. Как уточняет ведомство, с шестого и восьмого этажей эвакуированы шесть человек. Всего в доме 17 по улице Мира 212 квартир. Пожар тушат 66 специалистов и 29 единиц техники.
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происшествия, сыктывкар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сыктывкар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в жилом доме в Сыктывкаре распространился на четыре этажа
В Сыктывкаре загорелись балконы на четырех этажах в многоквартирном доме