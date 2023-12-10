https://ria.ru/20231210/pozhar-1914977822.html

В Сыктывкаре загорелась квартира в многоэтажном доме

В Сыктывкаре загорелась квартира в многоэтажном доме - РИА Новости, 10.12.2023

В Сыктывкаре загорелась квартира в многоэтажном доме

Спасатели тушат пожар в многоэтажке в Сыктывкаре, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T23:29

2023-12-10T23:29

2023-12-10T23:29

происшествия

россия

сыктывкар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в многоэтажке в Сыктывкаре, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Сыктывкаре. Возгорание на пятом этаже восьмиэтажного жилого дома. Пожарные МЧС России эвакуируют жильцов из задымленного подъезда. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации происшествия участвуют 25 спасателей и 13 единиц техники от МЧС России.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

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сыктывкар

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происшествия, россия, сыктывкар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)