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В Сыктывкаре загорелась квартира в многоэтажном доме
В Сыктывкаре загорелась квартира в многоэтажном доме - РИА Новости, 10.12.2023
В Сыктывкаре загорелась квартира в многоэтажном доме
Спасатели тушат пожар в многоэтажке в Сыктывкаре, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T23:29
2023-12-10T23:29
2023-12-10T23:29
происшествия
россия
сыктывкар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в многоэтажке в Сыктывкаре, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Сыктывкаре. Возгорание на пятом этаже восьмиэтажного жилого дома. Пожарные МЧС России эвакуируют жильцов из задымленного подъезда. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации происшествия участвуют 25 спасателей и 13 единиц техники от МЧС России.
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происшествия, россия, сыктывкар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Сыктывкар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сыктывкаре загорелась квартира в многоэтажном доме
В Сыктывкаре загорелась квартира в многоэтажном доме, жильцов эвакуировали