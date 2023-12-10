https://ria.ru/20231210/peregovory-1914935062.html

Нетаньяху прервал заседание правительства ради разговора с Путиным

Нетаньяху прервал заседание правительства ради разговора с Путиным - РИА Новости, 10.12.2023

Нетаньяху прервал заседание правительства ради разговора с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал заседание кабинета министров ради переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил The Times of... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T16:11

2023-12-10T16:11

2023-12-10T21:50

в мире

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владимир путин

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал заседание кабинета министров ради переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил The Times of Israel пресс-секретарь премьера. "Премьер покинул заседание кабинета министров и в течение 50 минут разговаривал с президентом России", — уточнил он.В ходе общения Нетаньяху поблагодарил Путина за усилия по освобождению гражданина Израиля, имеющего российское гражданство, и призвал оказать давление на Красный Крест для получения допуска к заложникам в секторе Газа.В то же время он высказал недовольство сотрудничеством Москвы и Тегерана и позицией российских представителей в ООН по вопросу конфликта в анклаве.Это второй телефонный разговор двух лидеров с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В предыдущий раз они общались в середине октября. Тогда Путин в очередной раз обозначил позицию России: выход на справедливое решение проблемы возможен только при создании независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире с Израилем.

https://ria.ru/20231209/putin-1914790984.html

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в мире, израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху