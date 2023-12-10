https://ria.ru/20231210/peregovory-1914935062.html
Нетаньяху прервал заседание правительства ради разговора с Путиным
Нетаньяху прервал заседание правительства ради разговора с Путиным - РИА Новости, 10.12.2023
Нетаньяху прервал заседание правительства ради разговора с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал заседание кабинета министров ради переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил The Times of... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T16:11
2023-12-10T16:11
2023-12-10T21:50
в мире
израиль
владимир путин
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал заседание кабинета министров ради переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил The Times of Israel пресс-секретарь премьера. "Премьер покинул заседание кабинета министров и в течение 50 минут разговаривал с президентом России", — уточнил он.В ходе общения Нетаньяху поблагодарил Путина за усилия по освобождению гражданина Израиля, имеющего российское гражданство, и призвал оказать давление на Красный Крест для получения допуска к заложникам в секторе Газа.В то же время он высказал недовольство сотрудничеством Москвы и Тегерана и позицией российских представителей в ООН по вопросу конфликта в анклаве.Это второй телефонный разговор двух лидеров с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В предыдущий раз они общались в середине октября. Тогда Путин в очередной раз обозначил позицию России: выход на справедливое решение проблемы возможен только при создании независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире с Израилем.
https://ria.ru/20231209/putin-1914790984.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be6780020dfc981c6f082602dd43130.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху прервал заседание правительства ради разговора с Путиным
Премьер Израиля Нетаньяху покинул заседание правительства ради беседы с Путиным
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал заседание кабинета министров ради переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил The Times of Israel
пресс-секретарь премьера.
«
"Премьер покинул заседание кабинета министров и в течение 50 минут разговаривал с президентом России", — уточнил он.
В ходе общения Нетаньяху поблагодарил Путина за усилия по освобождению гражданина Израиля, имеющего российское гражданство, и призвал оказать давление на Красный Крест для получения допуска к заложникам в секторе Газа.
В то же время он высказал недовольство сотрудничеством Москвы и Тегерана и позицией российских представителей в ООН по вопросу конфликта в анклаве.
Это второй телефонный разговор двух лидеров с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В предыдущий раз они общались в середине октября. Тогда Путин в очередной раз обозначил позицию России: выход на справедливое решение проблемы возможен только при создании независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире с Израилем.
Путин обсудил с президентом Египта Ас-Сиси ситуацию в секторе Газа