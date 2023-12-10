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Нетаньяху прервал заседание правительства ради разговора с Путиным - РИА Новости, 10.12.2023
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16:11 10.12.2023 (обновлено: 21:50 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/peregovory-1914935062.html
Нетаньяху прервал заседание правительства ради разговора с Путиным
Нетаньяху прервал заседание правительства ради разговора с Путиным - РИА Новости, 10.12.2023
Нетаньяху прервал заседание правительства ради разговора с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал заседание кабинета министров ради переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил The Times of... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T16:11
2023-12-10T21:50
в мире
израиль
владимир путин
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал заседание кабинета министров ради переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил The Times of Israel пресс-секретарь премьера. &quot;Премьер покинул заседание кабинета министров и в течение 50 минут разговаривал с президентом России&quot;, — уточнил он.В ходе общения Нетаньяху поблагодарил Путина за усилия по освобождению гражданина Израиля, имеющего российское гражданство, и призвал оказать давление на Красный Крест для получения допуска к заложникам в секторе Газа.В то же время он высказал недовольство сотрудничеством Москвы и Тегерана и позицией российских представителей в ООН по вопросу конфликта в анклаве.Это второй телефонный разговор двух лидеров с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В предыдущий раз они общались в середине октября. Тогда Путин в очередной раз обозначил позицию России: выход на справедливое решение проблемы возможен только при создании независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире с Израилем.
https://ria.ru/20231209/putin-1914790984.html
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в мире, израиль, владимир путин, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху прервал заседание правительства ради разговора с Путиным

Премьер Израиля Нетаньяху покинул заседание правительства ради беседы с Путиным

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал заседание кабинета министров ради переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил The Times of Israel пресс-секретарь премьера.
«

"Премьер покинул заседание кабинета министров и в течение 50 минут разговаривал с президентом России", — уточнил он.

В ходе общения Нетаньяху поблагодарил Путина за усилия по освобождению гражданина Израиля, имеющего российское гражданство, и призвал оказать давление на Красный Крест для получения допуска к заложникам в секторе Газа.
В то же время он высказал недовольство сотрудничеством Москвы и Тегерана и позицией российских представителей в ООН по вопросу конфликта в анклаве.
Это второй телефонный разговор двух лидеров с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В предыдущий раз они общались в середине октября. Тогда Путин в очередной раз обозначил позицию России: выход на справедливое решение проблемы возможен только при создании независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире с Израилем.
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В миреИзраильВладимир ПутинБиньямин Нетаньяху
 
 
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