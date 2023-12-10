Президенты Венесуэлы и Гайаны встретятся в Сент-Винсенте и Гренадинах
Президенты Венесуэлы и Гайаны встретятся 14 декабря в Сент-Винсенте и Гренадинах
© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
© Pixabay / NanuVisual
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. Лидеры Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али проведут личную встречу 14 декабря в Сент-Винсенте и Гренадинах для обсуждения мирного разрешения спора вокруг территории Эссекибо, следует из опубликованного письма премьер-министра принимающей стороны Ральфа Гонсалвеса двум президентам.
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"Руководство Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна СЕЛАК и Карибского сообщества Caricom считают необходимым и желательным содействовать созыву встречи президентов Кооперативной Республики Гайаны и Боливарианской Республики Венесуэлы в Сент-Винсенте и Гренадинах в четверг, 14 декабря 2023 года, в 10 часов утра, для обсуждения пограничного спора между этими двумя великими странами", - говорится в тексте письма Гонсалвеса, которое опубликовал в эфире венесуэльский телеканал VTV.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на этой неделе призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо".
По словам премьера Сент-Винсента и Гренадин, оба лидера в переговорах с ним согласились на встречу под эгидой СЕЛАК, временным председателем которого является Сент-Винсент и Гренадины, и Caricom, действующим председателем которого является Доминика. Президенты также просили о присутствии президента Бразилии Луиса Инасиу да Силвы, ему направлено приглашение.
"Лидеры Селак и Карибского сообщества выразили интерес всех заинтересованных сторон, включая интерес наших карибских и латиноамериканских цивилизаций, острую необходимость деэскалации конфликта и установления соответствующего прямого диалога между президентами Гайаны и Венесуэлы. Оба согласились с этой оценкой в поисках мирного сосуществования, применения и уважения международного права и предотвращения применения силы или угрозы ее применения. Оба публично заявляют о своей приверженности Карибскому региону как зоне мира и соблюдению международного права", - говорится в письме Гонсалвеса.
Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.