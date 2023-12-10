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Президенты Венесуэлы и Гайаны встретятся в Сент-Винсенте и Гренадинах - РИА Новости, 10.12.2023
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06:14 10.12.2023 (обновлено: 06:18 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/peregovory-1914882370.html
Президенты Венесуэлы и Гайаны встретятся в Сент-Винсенте и Гренадинах
Президенты Венесуэлы и Гайаны встретятся в Сент-Винсенте и Гренадинах - РИА Новости, 10.12.2023
Президенты Венесуэлы и Гайаны встретятся в Сент-Винсенте и Гренадинах
Лидеры Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али проведут личную встречу 14 декабря в Сент-Винсенте и Гренадинах для обсуждения мирного разрешения спора... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T06:14
2023-12-10T06:18
в мире
гайана
венесуэла
гренадины
николас мадуро
ральф гонсалвес
селак
оон
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МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. Лидеры Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али проведут личную встречу 14 декабря в Сент-Винсенте и Гренадинах для обсуждения мирного разрешения спора вокруг территории Эссекибо, следует из опубликованного письма премьер-министра принимающей стороны Ральфа Гонсалвеса двум президентам. "Руководство Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна СЕЛАК и Карибского сообщества Caricom считают необходимым и желательным содействовать созыву встречи президентов Кооперативной Республики Гайаны и Боливарианской Республики Венесуэлы в Сент-Винсенте и Гренадинах в четверг, 14 декабря 2023 года, в 10 часов утра, для обсуждения пограничного спора между этими двумя великими странами", - говорится в тексте письма Гонсалвеса, которое опубликовал в эфире венесуэльский телеканал VTV. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на этой неделе призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо". Президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна рассматривает действия Каракаса по интеграции спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет безопасности ООН, а также ко всем своим международным партнерам. По словам премьера Сент-Винсента и Гренадин, оба лидера в переговорах с ним согласились на встречу под эгидой СЕЛАК, временным председателем которого является Сент-Винсент и Гренадины, и Caricom, действующим председателем которого является Доминика. Президенты также просили о присутствии президента Бразилии Луиса Инасиу да Силвы, ему направлено приглашение. "Лидеры Селак и Карибского сообщества выразили интерес всех заинтересованных сторон, включая интерес наших карибских и латиноамериканских цивилизаций, острую необходимость деэскалации конфликта и установления соответствующего прямого диалога между президентами Гайаны и Венесуэлы. Оба согласились с этой оценкой в поисках мирного сосуществования, применения и уважения международного права и предотвращения применения силы или угрозы ее применения. Оба публично заявляют о своей приверженности Карибскому региону как зоне мира и соблюдению международного права", - говорится в письме Гонсалвеса. Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
https://ria.ru/20231206/karta-1914015415.html
https://ria.ru/20231208/essekibo-1914675992.html
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в мире, гайана, венесуэла, гренадины, николас мадуро, ральф гонсалвес, селак, оон
В мире, Гайана, Венесуэла, Гренадины, Николас Мадуро, Ральф Гонсалвес, СЕЛАК, ООН
Президенты Венесуэлы и Гайаны встретятся в Сент-Винсенте и Гренадинах

Президенты Венесуэлы и Гайаны встретятся 14 декабря в Сент-Винсенте и Гренадинах

© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© Pixabay / NanuVisual
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. Лидеры Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али проведут личную встречу 14 декабря в Сент-Винсенте и Гренадинах для обсуждения мирного разрешения спора вокруг территории Эссекибо, следует из опубликованного письма премьер-министра принимающей стороны Ральфа Гонсалвеса двум президентам.
«
"Руководство Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна СЕЛАК и Карибского сообщества Caricom считают необходимым и желательным содействовать созыву встречи президентов Кооперативной Республики Гайаны и Боливарианской Республики Венесуэлы в Сент-Винсенте и Гренадинах в четверг, 14 декабря 2023 года, в 10 часов утра, для обсуждения пограничного спора между этими двумя великими странами", - говорится в тексте письма Гонсалвеса, которое опубликовал в эфире венесуэльский телеканал VTV.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на этой неделе призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо".
Президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна рассматривает действия Каракаса по интеграции спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет безопасности ООН, а также ко всем своим международным партнерам.
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6 декабря, 03:50
По словам премьера Сент-Винсента и Гренадин, оба лидера в переговорах с ним согласились на встречу под эгидой СЕЛАК, временным председателем которого является Сент-Винсент и Гренадины, и Caricom, действующим председателем которого является Доминика. Президенты также просили о присутствии президента Бразилии Луиса Инасиу да Силвы, ему направлено приглашение.
"Лидеры Селак и Карибского сообщества выразили интерес всех заинтересованных сторон, включая интерес наших карибских и латиноамериканских цивилизаций, острую необходимость деэскалации конфликта и установления соответствующего прямого диалога между президентами Гайаны и Венесуэлы. Оба согласились с этой оценкой в поисках мирного сосуществования, применения и уважения международного права и предотвращения применения силы или угрозы ее применения. Оба публично заявляют о своей приверженности Карибскому региону как зоне мира и соблюдению международного права", - говорится в письме Гонсалвеса.
Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
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В миреГайанаВенесуэлаГренадиныНиколас МадуроРальф ГонсалвесСЕЛАКООН
 
 
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